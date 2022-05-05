張敬軒紅館補場貼心慰粉絲　拎舊飛一樣有得睇

張敬軒演唱會補場即將在紅館重啟，因應日前進一步放寬社交距離措施，主辦方積極與紅磡香港體育館方面磋商並得到配合，希望在新一輪措施下可節省某些場次受影響觀眾的換領補場演唱會之不便。原定2022年1月10日、1月13日、1月14日及1月15日受影響的演唱會場次觀眾，無需再提前換領門票，如持有2022年1月10日、13-15日門票的觀眾，只需於大會安排的補場日子，持舊有的門票，進場於原定座位欣賞演出。

至於持有1月9日及之前門票的觀眾，可選擇於今日（5號）到紅館換領最新門票或按大會指定新場次日期，開騷當晚提前到紅館換取最新門票入場。主辦單位十分感謝每一位提前舟車勞頓前來換票的觀眾朋友，因應疫情期間，每刻面對千變萬化的政策，作為主辦單位只能積極應對，每次改變都盡最大努力，在有限可控的情況及同時要配合政府的防疫政策下，為觀眾作出最好的協調。如這些協調為部份觀眾朋友帶來不便，萬望各位見諒。

此外，THE NEXT 20 HINS LIVE IN HONG KONG張敬軒演唱會第一輪公開發售的門票，於昨日（4號）已火促售罄，感謝大家支持。第二輪門票，將於5月12日再次公開發售。