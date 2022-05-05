邊吃邊暢飲　微熏歎早午餐

晚市回歸，大家一窩蜂湧出來消費，其實除了晚餐，周末的早午餐也是和三五知己或家人聚餐的好選擇。在明媚的日光下，品嘗琳琅滿目的美食，再加指定價錢嘆無限暢飲，微熏中感受各式滋味，輕鬆又滿足。

海鮮盛宴

香港人對海鮮的要求相當高，煮法更是多樣化。中環海鮮專門店Percy's逢星期五至日新推早午餐美食，頭盤有新鮮生蠔、龍蝦咯嗲、檸檬柚子香葱蟶子等，其他有乾式熟成吞拿魚香腸、海鮮蛋餅、蟹肉班尼迪水煮蛋、吞拿魚三文治等。除了海鮮，還可選擇啖啖肉的經典漢堡包或煙熏鰻魚脆薯餅。加指定價錢有2小時無限暢飲套餐，可享用指定雞尾酒、葡萄酒或其他飲品。

日系秘魯風

日本的刺身、壽司到其他美食都咁吸引，若然可一次過品嘗得到最滿足。灣仔日本餐廳Zoku會於周六、周日及公眾假期提供早午餐，近日推出新菜單，除有日系菜式外，還滲入秘魯風味。刺身有吞拿魚、油甘魚、扇貝，Chalaca他他醬配生蠔、洋葱、番茄和粟米，Tiradito是吞拿魚、魚子醬、青瓜配黃辣醬，另外還有番茄沙律、和牛牛油果捲炸魚配辣椒醬、五花腩包配秘辣椒等。主菜方面，有油炸鱸魚伴柑橘醬、豬肋骨配日系秘魯燒烤醬或肉眼扒等，加指定價錢可選擇日本山形縣炒飯配海膽玉子燒或日式燒汁煎龍蝦。甜品有柚子果餡餅、70%朱古力雪糕、蕨餅蛋糕或抹茶Alfajor等，加指定價錢可享2小時招牌雞尾酒、清酒、葡萄酒和日本啤酒，又或是暢飲指定香檳。

巴西首府滋味

巴西首府聖保羅市，是南美洲著名繁華的大城市，當地的美食別具特色。中環巴西日式小酒館Uma Nota由現時至7月31 日於周末和公眾假期推出以聖保羅市作主題的「Sampa」早午餐。主廚Chef Gustavo指當地出名是海鮮和多樣化豬肉菜式，炙燒黃鰭吞拿魚加巴西莓和三文魚籽配搭，聖保羅式蘇格蘭蛋內的牛肉碎，以味噌和卡莎薩酒醃，加添風味。另外有火炙三文魚押壽司、香汁煮青口、味噌牛油香燒虎蝦魷魚及⻘⼝和炭燒豬扒等，加指定價錢可飲有氣酒和啤酒，又或升級嘆雞尾酒，齊齊感受聖保羅風味。