360 Cam運動相機　郊攝動起來

疫情稍為放緩，本周起在郊野公園或在戶外做運動時可免戴口罩，係時候一家大細郊遊鬆一鬆！難得去到戶外靚景當然要打卡留念，惟傳統相機和手機的玩法變化不多，想呃Like一於用近年興起的360 Cam運動相機。Ricoh最近帶來新一代THETA X 360°，解像度及操控性能均有所提升；同場還有其他運動相機，有些追求畫質穩定、有些加入磁吸設計，最啱帶去記錄郊遊點滴。

篤芒手機操控 可換電池設計

THETA X 360°採用前後兩組1/2吋4,800萬像素CMOS圖像傳感器，前後魚眼鏡頭內建7組7鏡片及F2.4大光圈，可拍攝11K（約6,000萬像素）環迴相片，以及最高5.7K@30fps的360°視頻，影相拍Vlog皆宜。今代觸控屏加大至2.25吋，可預覽場景、調整拍攝設定及觀看影像，用戶亦可透過專用App取景、儲存影像、分享或欣賞別人的360作品，操作多元化。另一賣點是支援A-GPS獲取準確位置資訊，配合內置46GB記憶體及microSDXC卡槽，足夠儲存大量影片。針對上代電量不足問題，今代首度採用可換電池設計，跟機附有1,350mA的DB-110鋰電池；並兼容藍牙5.0及Wi-Fi連接，配合MIMO無線通訊技術，傳輸速度較上代​快約1.5倍。

模組雙鏡

Insta360 One RS是一台模組化運動相機，雙鏡頭套裝包含4K廣角增強鏡頭與全景鏡頭各一，前者內置1/2吋4,800萬像素感光元件，可拍攝4K@60fps影片和4,800萬像素相片；後者支援5.7K畫質的360°拍攝，配合隱形自拍棒便可輕鬆玩出跟隨拍攝效果。此機更具備水平矯正、FlowState防震及5米防水能力，上山下海都冇問題。

隨插即用

Kandao Qoocam Fun是一款手機隨插即用的360 Cam，最高支援4K@30fps錄影，內置IMU防抖及雙向收音咪，提供透視、廣角、魚眼、小行星等多種拍攝視角。專用App特設SuperVlog模式，將手機化身取景器，實時進行構圖、轉場及剪輯一鍵出片，更搭載SuperSteady防抖、智慧美顏及直播功能，玩味爆燈。

秒速裝拆

DJI Action 2方形迷你機身雖然僅重56g，但有齊實體鍵及1.76吋視網膜OLED觸控屏幕，並搭載155° FOV超廣角鏡頭及1/1.7吋感光元件，支援4K@120fps錄影及HorizonSteady「地平線」增穩技術，身處顛簸環境仍能拍攝穩定的高清影片。另採用磁吸式結構，配件與主機秒裝秒拆，飛走螺絲擴充更容易。

航拍而設

Hero10 Black Bones是GoPro專為航拍而設計的輕量相機，僅重54g的它可加裝在任何不少於3吋的FPV穿越機上，進行5.3K@60fps高清錄影。其通風設計經過改良，飛行時能有效散熱，避免廢熱影響到錄製時間。此外，它跟Hero10一樣擁有GP2處理器及HyperSmooth穩定技術，畫質有保證。

分離設計

Feiyu Pocket 2S首創分離式鏡頭，鏡頭與機身帶有磁吸式設計，可分開吸附於鐵柱、車身、頭盔上，也可穿戴在上身，徹底解放雙手。其130°超廣角鏡支援縮時、人臉追蹤、目標追蹤、慢動作及4K@60fps高清錄影等拍攝功能，並提供俯仰跟隨、航向跟隨及360°環繞三大雲台玩法。