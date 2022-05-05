余德丞離巢後力捧！何廣沛：希望自己努力畀人睇到

藝人何廣沛今日（5日）出席apm活動，提到母親節將到，他表示家人安排正日出外午膳，但未知當日是否要開工，問到送甚麽禮物孝敬媽咪時，他才醒起未買禮物，自認是衰仔，透露工作之後立即補買。

談到近日有兩劇在手包括《破毒強人》和《回歸》、《曙光》，之後再接拍《你好，我的大夫》，成為公司力棒小生，而現場有粉絲更大嗌為他加油：「真人好瀟灑，TVB咁棒你，加油！」他開心得跟粉絲揮手，他說：「覺得公司一直畀好多機會我，係咁啱依家忙少少，保持住有嘢做，冇話特別多機會嘅。（余德丞離巢變咗捧你上位？）唔關事，公司都好多男同事，《你好，我的大夫》都好多後生演員，陣容好吸引，希望自己努力畀人睇到。」

自薦留鬚

由他主演的《食腦喪B》和《雙生陌生人》同步播映中，他說父母十分捧場，每晚都會收看，他講笑說，要辛苦兩位老人家要坐定定睇電視冇得郁。他覺得自己在《雙》劇中的留鬚新造型，估不到觀眾好受落，令他喜出望外，他自爆是他向監製自薦留鬚，又感謝化妝間同事為他修緝鬚子才成事，感覺專業又時尚，他說：「唔再好似以前咁潺仔，我欠缺粗獷，有鬍鬚多啲男人味啲，可以填補我嘅空虛。」不過他最鍾意都是自己的青靚白淨造型，只是有時改變一下也無坊。