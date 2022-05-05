湯告魯斯坐直升機空降首映禮　寸爆好友名嘴被炒

由荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的萬眾期待新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）昨日（4日）在影片拍攝地—美國科羅拉多州北島的空軍站舉行全球首映禮。為配合影片的主題，「靚佬湯」乘直昇機空降出席。認真夠派頭！

而「靚佬湯」日前亦以視像形式亮相英國名嘴好友James Corden的清談節目受訪宣傳，他受訪時搞笑回應James早前宣布將退出主持該節目一事。他說自己好抱歉James被炒，仲話今次現身是支持他，並叫他有需要就找他借錢。

另方面，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）日前亮相名嘴Jimmy Fallon主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》宣傳漫威超級英雄新片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），期間Jimmy狂叫他「劇透」問他片中會有邊位神秘串星助陣？班尼狄即表示會畀提示，之後他就「哼」出電影《壯志凌雲》（Top Gun）的主題音樂，Jimmy興奮表示：「咁即係有湯告魯斯（Tom Cruise）？」班尼狄即擰頭表示沒有，並打趣地說：「我對嗰啲買咗飛想1個月內睇兩齣湯告魯斯電影嘅人士失望而道歉…」