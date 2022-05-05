楊丞琳愛犬離世3個月喊爆自責：身心疲累

台灣藝人楊丞琳與其愛犬Yumi感情深厚，以前每年她都會為牠開生日會慶生，不過，於今日（5日）踏正凌晨時分，楊丞琳於社交平台甫出自己抱着Yumi的黑白照片，指原來Yumi已過世3個月，更留言「真的好想你！」

楊丞琳透露Yumi於2月15日過世，她表示去年工作期間，曾接到幾次醫生告知Yumi身體狀況走下坡的消息，也請她做好心理準備：「所以在既定工作行程結束後，我就立刻回到台北，陪伴她走最後一程。」楊丞琳難過表示對Yumi的感謝很難以言語來表達，覺得自己很幸運，能和她成為家人：「她真的太太太令人省心了，是個貼心的孩子，更是上天賜給我的禮物。」

楊丞琳自責近17年的歲月，自己做得不夠好，因為老是工作在外，甚少陪伴，尤其是Yumi生命中的最後一年，感謝其母幫忙照顧牠，Yumi才能快樂成長，「照顧老狗非常地疲憊，是無法想像的身心上的累，真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作。謝謝媽咪，辛苦你了！」她亦對Yumi說出心中的話:「雖然接受你已不在的事實，但還是時常流淚哭泣，真的好想你！希望你這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有你，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念你。」