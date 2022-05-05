本日日本：《美少女戰士》日牌聯乘 潮物大包圍

經典漫畫《美少女戰士》慶祝誕生30周年與不同品牌聯乘，粉絲們買到手軟。最新合作的是深得不少女士們歡心的時尚品牌Samantha Thavasa，而且還一口氣出動旗下SAMANTHAVEGA、Samantha Thavasa Petit Choice、Samantha Tiara以及Samantha Thavasa UNDER25 & No.74四條副線，從服飾、手袋、銀包、飾物、服裝到配件小物都有，一共帶來多達33種相關產品，誓要令各位粉絲荷包大出血。最矚目是SAMANTHAVEGA 3款包包，有手袋、側孭手袋及背囊，分別以月光仙子月野兔、月野兔前世倩妮迪公主以及黑貓露娜為概念設計，當中以月光仙子的招牌水手服造型包包最吸引，而代表倩妮迪公主的白色手袋或黑貓露娜的黑色手袋則夠百搭，上面飾以加上閃石的新月圖案，清新可人。黑貓露娜跟戀人白貓亞提密斯另有超萌的收納袋及鏡子款式，配以彎月標誌及立體貓耳造型。Samantha Thavasa Petit Choice則推出倩妮迪公主白色長型銀包，上面壓有白色長裙上的圖案，另外還有代表Sailor Mercury、Sailor Mars、Sailor Jupiter、Sailor Venus和Sailor Moon的銀包，分別以各人的代表色打造，超級漂亮！不可錯過還有露娜及各款變身神杖吊飾，以及用絲帶勾出愛心造型的項鏈、耳環、手鏈以及戒指，另外還有彎月神杖項鏈以及倩妮迪公主及月光仙子的頭飾為設計的戒指。想襯番全套造型，不少得Samantha Thavasa UNDER25 & No.74的連身裙、荷葉袖襯衣及短裙，穿上後超可愛！即日起可於官網接受預訂。