第3代Nissan Qashqai　進化輕混能

建基於CMF-C 底盤平台的全新第3代Nissan Qashqai抵港，輸港的是Qashqai Turbo Mild Hybrid車型，提供標準版及Premier版選擇。

全新第3代日產(Nissan) Qashqai 日前宣布正式「到着」香港。經進化的新Qashqai配上新底盤、新Engine、新波箱及新隨車科技配備，長大咗之餘，亦長進不少。

採用全新 CMF-C底盤平台，相較於上代剛性提升40%，同時減重60kg，車身體積和軸距、乘坐空間和尾箱空間通通都有增長。搭載由1.3L Turbo引擎配12V輕量鋰電池組成的輕混能系統，及全新 Xtronic七速波箱，更好力和慳油。最大馬力 158ps，峰值扭力27.5kgm ，至於廠方公布的綜合耗油量則為6.645L/100km (WLTP)。

輸港的Qashqai Turbo Mild Hybrid車型備有標準版及Premier版，後者的隨車科技配備更齊更豪華。12.3吋數碼化儀錶、8吋中央屏幕連支援Apple CarPlay的多媒體系統、配備按摩及電熱功能的Nappa真皮前座椅、BOSE高級音響系統及智能電尾門等全屬標準配備，另外當然唔少得車載先進ProPilot駕駛輔助安全系統。