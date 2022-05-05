《聲夢傳奇2》23位學員現身！曾志偉點名讚組合XiX

無綫《聲夢傳奇2》今年6月11日將正式登場，23位入圍學員早前首度現身會見傳媒，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉除親自到場為學員打氣，更點名大讚《聲夢JUNIOR》6人組合XiX表現優異是大熱門，令6名成員（跟英文姓名排序）莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）一夜之間備受關注。

現年14歲的Aster，可謂多才多藝，除了9歲時獲選為藝術體操港隊代表外，在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有15個。自2020年開始於演藝教育中心進行專業培訓的Aster，更擁有ABRSM Music Theory 5級、ABRSM Piano 6級、ABRSM Singing 6級、RAD Ballet 8級實力。

至於下月便15歲生日的Vici雖2021年才正式開始學唱歌，但已於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽，至少12個獎項。而之前大家可能忽略了的是，原來Vici與Aster一樣是運動健將，並曾於各類型賽車比賽中勇奪至少6個獎項，動靜皆宜。

另一名憑實力入屋的Charlotte，由於年紀尚小兼較為內歛，《JUNIOR》初期表現未見突出，直至決賽、當時只有12歲的Charlotte演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信，且全程零索氣，功力深厚。Charlotte現年只得13歲，但演出及比賽經驗相當豐富，不但4歲時已代表香港飛赴韓國參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項；音樂造詣方面，除擁有超過7年學唱歌經驗，Charlotte還坐擁ABRSM Singing 5級（Distinction）及ABRSM Music Theory 5級（Merit）實力。

其餘三名成員亦是各有各專長，14歲的Caitlin有「JUNIOR杜麗莎」之稱，坐擁ABRSM Singing 8級、ABRSM Violin 8級、ABRSM Piano 5級、ABRSM Music Theory 5級、RAD Ballet 7級資格，並由4歲已開始學拉小提琴及彈鋼琴，之後再於9歲開始自學結他，足見對音樂有濃厚興趣。比賽經驗方面，Caitlin獲獎次數相當誇張，曾先後參加多個朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等比賽的她，相關獎項至少20個；更讓人意想不到的是，Caitlin原來亦是游泳健將，在2015-2020年間先後獲得7項三甲佳績。

至於在隊中年紀較長、現年15歲的Crystal及Kiele，亦同樣演出經驗豐富。看似文靜又內向的Crystal，雖然只學了一年半唱歌、連結他都是自學的，但原來舞台表演經驗同樣豐富，自2015年積極參加各樣比賽的她，獲得獎項至少14個，當中五項更是冠軍。為了增加實戰經驗，Crystal更曾於外國唐人街體驗Busking，勇氣十足。另Kiele亦是大有來頭，醉心歌唱及舞台表演的她，11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。現時坐擁ABRSM Piano 5級、RAD Ballet 8級資格及7年大提琴拉奏經驗的Kiele，曾參與獲國際認可的樂團演奏，閒來更會寫詩及參加划艇比賽等，又是一名全能學生。