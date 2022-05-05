COLLAR紅噹噹上陣　大膽嘗試突破自己

女團COLLAR為銀行拍攝廣告，成員包括Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Candy ( 王家晴 )、Ivy ( 蘇雅琳）、Soching（蘇芷晴）、Sumling（李芯駖）及Winka（陳泳伽），以紅色型格造型亮相，好搶眼，她們說：「今次廣告我哋會有前所未有嘅演出，大膽嘗試突破自己，記住留意吓啦。」

她們自成軍以來，工作不斷，已可嘗試不同類型的工作，她們感激給予她們機會的每一位，令她們可以在工作過程中學到更多。在理財投資方面，她們亦有意自我增值，成員中不乏投資「A0一族」零投資經驗。她們說：「我哋有時都幾大頭蝦，或者因太忙而唔記得處理銀行戶口嘅事，到醒起時可能銀行已關門，現在一機（手機）喺手就可處理開戶口和其他銀行服務，真係幾方便，可以喺工作中休息時間即時處理，又可隨時隨地使用『個人預算』，自動追蹤戶口消費等等，如發覺使大咗就可以自我節制一下。」這次更是Candy和Ivy的第一份全職工作，二人表示除了找家人幫忙理財之外，認為應該趁着年輕和事業剛起步，是適當時機正式展開投資理財之旅。