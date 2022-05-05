郭富城任達華林家棟聚首一堂　三大影帝演技大鬥法

鄭保瑞監製、由郭富城、任達華、林家棟主演的動作劇情犯罪電影《斷網》，今（５日）發放首批電影海報及宣傳短片，片中郭富城飾演網絡保安公司的IT高手，預告片內，他神色凝重地按着鍵盤，並異動地透過電腦屏幕穿梭現實與網絡世界，短短數秒的畫面透視出一個警示「全球每日平均有3萬個網站受黑客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網絡攻擊。」城城舉手投足都充滿「戲」味。

除了戲中有三大影帝鬥法外，另一大賣點便是電影公司花費將近2千萬重金打造出戲中的網絡森林，將虛擬和實景交疊得很精緻。至於實地取景的場景，也是充滿科幻迷離感，城城表示：「戲中的網絡世界我們稱之為網絡森林，之前因為疫情，不便於街上取景，於是團隊變陣，在香港找到非常漂亮的樹林景進行拍攝，因為現場高樹林立，形態各異，再加上一些美術陳設，透過鏡頭，有一些場口，不用加CG已經好靚，拍出來也有一定效果及質感。但今次電影CG團隊為求創造新視野，以高效特技，去強化營造不同層面的網絡世界，務求令觀眾有嶄新的觀影感覺，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常切合今次《斷網》題材。」而城城口中提及的森林靚景，正是港人皆知的打卡靚景南生圍。