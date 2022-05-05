雲浩影仙氣逼人　影床照喪被蚊咬

參加《全民造型III》出道的雲浩影（Cloud），早前宣布正式加盟寰亞音樂，日前為第一首派台歌《願望之翼》上山下海拍MV，一身白色紗裙仙氣逼人。當日她與團隊搭船到小島上拍攝，導演湯駿業將山坡草原布置成睡房，她說：「多謝團隊準備咗好多好靚嘅道具，連途人都走嚟影相打卡，然後竟然喺個山坡草地上搭咗間睡房出嚟，好神奇。雖然與蚊作伴，同埋咁多人圍住我拍嘢，但純大自然海景，瞓上床真係好舒服，無敵Staycation！」

推出第一首歌，第一位聽眾當然是媽咪，Cloud說：「原本我想首歌做晒混音編曲，完整好晒先至畀媽咪聽，但佢成日追問我出歌未。我知無論點樣媽咪都一定話好，我做乜佢都大力支持，所以畀媽咪聽咗，果然話好聽，至於妹妹話等聽出街版本嘅驚喜。」

她曾經返回原本工作崗位繼續做OL，但一直放不下心中的歌手夢，最後決定捉緊機會，落實寰亞唱片，新歌歌詞隱藏着她的故事和對自己的寄語，她說：「我同作詞人林若寧傾嘅時候，係好清晰知道想表達乜嘢，有好多嘢想講，但思緒有啲混亂，好難一言一語去講我嘅心路歷程，所以我寫咗一篇『日記』。因為我哋同林若寧好似網友，未曾見面，要將私密嘅一面同佢分享，有少少尷尬。佢睇完我篇『日記』再結合佢認識嘅我，寫出嘅歌詞，完全表達到我心裏想講嘅嘢。我都喺呢首歌，留咗啲寄語畀將來嘅自己，希望將來無論如何，回望呢一刻嘅自己，記得初心。」

除了寄語自己勿忘初心，她亦憑歌送給香港人，她說：「希望呢首歌令人有振翅高飛嘅感覺，香港人太耐冇飛啦，希望帶畀大家有一種去旅行、身心自由自在嘅感覺。」