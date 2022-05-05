乙陽葵　嫩口Ｉ奶偶像

人總係貪新鮮愛嫩口，所以日本寫真界不斷注入新血，尤其係巨乳女優，可謂人才輩出，男士們真係有眼福。講起嫩口巨乳妹，今期「世界Cup」主角乙陽葵都算係表表者，身材矮細嘅佢更自稱係「香川縣最年輕寫真偶像」呢！

小柄又好波

日本寫真界有所謂「小柄」女優，意思指佢哋嘅身材矮小，通常唔高過5呎，但生得細粒唔等於冇身材，好似現年28歲嘅水着偶像和地司，身高只有4呎10吋，胸前竟然有對I Cup車頭燈。至於今日為大家介紹嘅乙陽葵，身高接近5呎，同樣係「小柄」女優，胸前嗰對I奶同和地司比，可以話係旗鼓相當，而且佢嘅胴體曲線更為明顯，胸大之餘，條小蠻腰幼到得22吋。再者，乙陽葵家陣先係19歲，非常嫩口，個樣又生得唔錯，進軍寫真界絕對有潛力火速上位。

回鄉露「峰」芒

事實上，近期正式向寫真界進軍嘅乙陽葵，早就已經累積咗一批粉絲，皆因佢喺中學時期已開始做模特兒，並且喺社交網上載大量性感相，咁好福利，自然吸引到唔少網友關注。後來有位粉絲話畀乙陽葵知，有間藝能事務所舉行藝人招募活動，仲鼓勵佢去面試，最終令佢成功加入R.I.P呢間大型事務所，有機會同森咲智美等頂級寫真女優做同事。家陣乙陽葵成日忙於工作，冇乜機會返家鄉香川縣，所以佢話未來最想做嘅事就係去香川縣取景拍寫真，到時就可以喺家鄉邊遊覽邊拍攝，喺鄉親面前露「峰」芒。