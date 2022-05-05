Ian拍MV自肥　同女主角鴛鴦戲水

MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼「留一天與你喘息」後，推出今年第二首派台作品「Got U」，而此歌跟之前「正式開始」及「DWBF」一樣是甜度超標的情歌。Ian說：「其實『留一天與你喘息』我唔係好當佢係情歌，因為好多時候，擺喺唔同對象，好似朋友、家人、身邊所有人，甚至是寵物都啱用，但『Got U』就係好直接話畀對方聽嘅甜蜜情歌，因為有你，所有問題都解決晒。」今次Ian繼續負責作曲部分，並首度與填詞人T-Rexx合作，他說：「今次同T-Rexx第一次合作，但都幾一見如故，好直接溝通到首歌會係乜嘢感覺，所以合作得好開心。」

「Got U」歌詞甜到漏，但今次MV的故事卻相當傷感：講述女主角因眼疾，與Ian的甜蜜溫馨逐漸從幸福中流走，但Ian卻覺得導演構思了這個傷感的故事十分合理，他說：「人生不如意事十常八九，正正因為有傷感嘅事，當有令你好開心或者好難得嘅事情，出現時先特別珍貴，每一個美好故事背後都一定有個傷感、現實啲嘅背景，所以MV劇情好合理。」

MV中，為了呈現一對情侶的甜蜜溫馨畫面，Ian有機會首嘗策騎滋味，穿上黑色牛仔褸的他，化身「王子」，型格帥氣之餘，瞬間變成大細路般，期間更興奮到不記得望住女主角。「導演要不停提住我，要對望！」而另一甜蜜場口則是二人於天台水池中戲水，實在透心涼，但Ian笑言：「都舒服嘅，落去嗰吓涼浸浸，但真係坐落去嗰下又怪怪哋，可能因為知道自己着住便服，然後着住正常內褲，如果着住泳褲加沙灘褲，成件事就好啱數。」