兜風玩車震　春色滿座駕

唔知大家有冇諗過，點解咁多人一覺得無聊就會走去遊車河呢？其實答案好簡單，就係為咗追求快感，而且唔只係車速帶嚟嘅快感！事實上，車廂提供咗一個私人空間，畀好色男女可以享受魚水之歡，難怪美國四仔界有唔少車震題材嘅作品啦。

情慾戀曲

如果覺得美國四仔都係以誇張嘅性愛演出為賣點，呢套由Seven Sins製作嘅《Shaved and Sexy For Summer》，或者可以令你改觀。故事講述喺某個炎夏，寂寞女郎Angel Piaff決定獨自開車到鄉間嚟個自駕遊，但喺一次意外中遇上單身男主角，雖然明知對方係花心男，但Angel諗住自己都只不過係一名過客，所以抱住逢場作興嘅心態，殊不知隨住大家相處時間耐咗，佢嘅諗法慢慢出現變化，面對假期即將結束，呢段關係會唔會有下文呢？呢套片長唔夠兩小時嘅四仔，搵嚟Angel Piaff、Candice Demellza、Lexi Layo等5位氣質系索女孭飛，而且拍攝技巧講究， 感覺同睇緊荷里活嘅愛情電影差唔多。

峰迴路轉

艷遇呢樣嘢唔止男人夢寐以求，亦令女人產生遐想，否則就唔會有呢套《Step Siblings With Benefits #5》嘅出現。影片由Team Skeet出品，由Chloe Cherry、Savannah Sixx、Brooke Haze等5位脫星演出，劇情都幾特別，由呢5位脫星飾演嘅樂迷，為咗參加音樂節而離家出走，喺截順風車時，同型男司機搭上，點知喺旅途中，佢哋開始察覺司機係變態男，繼而展開一段既香艷又刺激嘅逃生之旅。從劇情嘅曲折程度嚟睇，足見片廠喺製作上有幾認真，特別要留意Chloe Cherry嘅演技，真係令人好有驚喜。

高質之選

睇四仔無非為咗追求官能享受，選片嗰陣梗係要搵啲高質素嘅作品啦！呢套由名廠Blacked Raw出品嘅人氣系列最新作品《Blacked Raw V51》，唔止喺拍攝、剪接、配樂等各方面展現出高水平，仲搵嚟Alina Lopez、Lily Lou、Nikki Sweet等高質脫星粉墨登場，個個都係樣靚身材正，尤其係成人模特兒出身嘅Alina Lopez，更加係影片嘅一大亮點。據片廠表示，今次一眾脫星將以最華麗嘅形象上車，仲會喺車廂內展現自己最迷人，最好色又最狂野嘅一面，絕對會令四仔迷睇到流晒口水。