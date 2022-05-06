【是日通勝】

農曆四月初六

壬寅年 乙巳月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、塞穴、置產

忌：動土、嫁娶、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、21、48、49

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：情緒不穩，易被人踩到尾巴，做事無法專心。

金牛座：小心駛得萬年船，做任何事都不能掉以輕心。

雙子座：偏財旺，投資易有意外進帳，也有機會中獎。

巨蟹座：判斷力受到偏見影響，容易被小人有機可乘。

獅子座：社交場合要慎言，以免因無心之失而得罪人。

處女座：生活不盡如人意，信心受打擊，易鑽牛角尖。

天秤座：家庭支出增，經濟壓力大，宜加強節流措施。

天蠍座：與某人鬧不和，要加強溝通，以免關係變僵。

人馬座：八卦話題勿加把口，以免得罪人，拖低運氣。

山羊座：多一事不如少一事，日子會過得較平穩一點。

水瓶座：財運上升，投資方面報捷，可獲得理想收入。

雙魚座：為瑣事奔波，宜趁空檔休息，小心捱壞身體。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運強

（跌）牛 心事多

鼠：瑣事纏身，易失理智，建議向前輩求助。

牛：是日沖煞，心事重重，負能量愈來愈多。

虎：自信心強，快處理棘手問題，不宜再拖！

兔：運勢超旺，生活無憂，遇事可逢凶化吉。

龍：精神奕奕，話頭醒尾，求職轉工易成事。

蛇：貴人運強，是化解決人事矛盾的好日子。

馬：獲吉星守護，偏財大旺，易有意外進帳。

羊：時來運到，生活稱心，沒有問題難倒你。

猴：行事謹慎，可望於職場上嘗到不少甜頭。

雞：財運強，有付出一分收獲三分的好運氣。

狗：滿招損，謙受益，被人稱讚勿得意忘形。

豬：精力充沛，行動力強，做事得心應手。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

檢驗南窗西南窗的病符星

香港春季的新冠肺炎大爆發，每個人都在艱難中度過，很多人不幸在這一波疫情中得病，令人發出無奈的悲鳴。

現今科技雖然未能證明風水的存在，但人的感覺與現實情況，是可以印證的。世界上的萬事萬物，不能單一用科學這個名詞去證明，因為我們現在的科學知識，還未到達甚麼都可以證明的地步，還在不斷發展。

高樓大廈以窗為向，大窗向西南的家居，今年飛星二黑病符到窗。在疫病大爆發的環境下，再受二黑病符星影響，得病機會很大。正南窗是下元九運最差，所以此兩窗相對其他坐向的單位，得病的百分率比較大。

各位讀者朋友，可以觀察及留意親朋同事，不幸得病的人當中，其家居大窗是否在西南與正南。流年飛星最差的西南窗，以及下元九運最差的正南窗，得病人數應是佔多數。

在風水檢驗方面，比較容易得到的實情，就以這個疫情的狀況，再檢視居住這兩個坐向的朋友，其工作與生活上的人事境況，自然可以了解風水對人的運程影響，從而為自己改善運程找到方向。