投資千萬︱張敬軒成首位香港歌手　宣布舉行元宇宙演唱會

「元宇宙」在歐美炒得火熱，繼加拿大天王Justin Bieber和美國饒舌歌手Travis Scott舉行元宇宙演唱會後，張敬軒將成為首位舉行元宇宙演唱會的香港歌手！昨日（5日）英皇娛樂宣布正式進軍元宇宙，投資金額近千萬，由軒仔做「地主」的元宇宙空間Hinsland和虛擬形象「HC」首度亮相，更預計暑假舉行虛擬演唱會！

元宇宙成為世界大流行，這股熱潮直撲香港！昨日「英皇娛樂元宇宙世界」舉行線上發布會，將虛擬世界和現實世界合二為一，建立元宇宙空間Hinsland，地主則是張敬軒。昨日軒仔亦有現身發布會，與其虛擬形象HC首度亮相。軒仔形容Hinsland是一個忘憂地方，可跟粉絲一齊聽歌及玩遊戲，並非一般社交平台能及。他指Hinsland有多姿多采的場景區域，除了歌劇院外，還摸擬他的生活日常，包括其大宅和「軒公餐廳」，亦有Fans Club、錄音室、起居室，其虛擬家傭「遮遮」更會身處其中，炮製「暗黑菜式」，相當搞笑。發布會上首播軒仔新歌《元宇宙之戀》，他與HC一齊拍MV，相當過癮。

與逝世寵物重逢

軒仔笑言HC為超新星，擁有其DNA及生鬼個性：「其實HC好似我細個，我細個好曳，成日周身郁。」問到將來會否在Hinsland的歌劇院開虛擬演唱會？他表示：「現實我跳舞唔叻大家都知，但喺元宇宙我就可以好跳得，仲可以組新男團添！我希望將來可以喺元宇宙開演唱會，當Hinsland開幕，相信一定會喺元宇宙舉行演唱會。不過嚟緊都係實體演唱會先，想親身見大家。」若將來開虛擬演唱會，邀請嘉賓更加無限制，他稱：「相信不久將來會同世界各地嘅歌手合作，以後飛機都唔使坐，請嘉賓可以國際化。」今次英皇開發元宇宙投資近千萬，並且花5分鐘便決定軒仔打頭陣，軒仔表示：「元宇宙可以將有界限變成無限，譬如將來可以同逝世嘅寵物再重逢！因為我係獨子關係，細細個已經創造好多唔同角色，學識自己同自己玩，我會將佢哋擺喺Hinsland度。」他已計劃下一步推出NFT，希望將腦海中的畫作化成數碼形式呈現。

唔會過分鍛煉

談到近況，由於實體演唱會開騷在即，軒仔坦言不敢過於鍛煉體能，因本身很易感受壓力，擔心過分操練減低抵抗力：「以前我試過失聲，所以唔會開騷前好激烈咁操，都係行吓公園同行樓梯，同埋我過咗騷肌嘅年紀，最多都係露吓手臂，最緊要多飲水、睡眠充足，依家用168飲食法，人會精神啲。」另外，早前軒仔首執導演筒拍攝的手機微電影，一人分飾MIRROR 12子造型，維肖維妙，不過背後原來十分辛苦，拍了逾10小時及轉換12個造型，他笑言擺甫士險誘發「肩周炎」，但慶幸拍出來效果令他回春：「始終40歲要扮20幾歲嘅皮膚好難，雙下巴都出晒嚟，搞唔掂，今次要多謝整容級嘅化妝師幫手。」

另外，張敬軒的16場紅館補場騷下周重啟，據知跟上次一樣，每晚都會邀請不同嘉賓。本報收到消息，必定有軒仔老友王菀之，而他對樂壇後起之秀甚為留意，已向陳蕾及馮允謙發出「請帖」。因應進一步放寬社交距離措施，軒仔個唱主辦方昨日發出公告補場的最新安排，原定1月10、13至15日受影響的觀眾，毋須再提前換領門票，只需於大會安排的補場日子持舊有門票，進場於原定座位欣賞演出。至於持有1月9日及之前門票的觀眾，則可選擇到紅館換領最新門票或按大會指定新場次日期，開騷當晚提前到紅館換取最新門票入場。

對於換票情況混亂，軒仔坦言：「我知有人排咗3、4個鐘換票，我哋已作出調整，見到觀眾冒雨換票，我心存感激，想做好個騷。」又指演唱會由8場變16場，對體力及表演是一大挑戰：「但我唔會用嚟做藉口，無論5成定7成觀眾，我嘅製作都係完全一樣，總之把握當下做到最好。」