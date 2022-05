美國女星Elizabeth Olsen已於8部漫威超級英雄作品以「紅女巫」Wanda一角亮相,將會於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)回歸。她受訪時透露喜歡演這個角色的原因,就是因為她不是個典型的英雄!

Elizabeth表示:「我諗法係,如果成日要喺故事入面做一個唔會犯錯嘅英雄,唔係咁好玩。我唔覺得咁樣係有趣。我諗我從一開始就咁鍾意演Wanda,係因為佢信念好清晰。只不過呢種信念同其他人夾唔到,但咁樣係OK。佢會有自己嘅領會,當佢犯錯時會認。」