江嘉敏失戀有得着　認唔經歷過唔識成長

近期受「雙傷」困擾的無綫小花江嘉敏，宣布與電競高層男友Anthony甩拖，3年情已逝，有指男方出軌「偷食」，加上她為單元劇《神奇的燈泡》學電單車時跣低，令小腿骨移位及骨裂，「情傷」與「腳傷」雙重夾擊！腳傷能隨時間而愈，情傷又是否已放低？她說：「過去就由得佢，每個人都要經歷呢啲階段，唔經歷點會成長。學到嘢，每個人都會喺唔同階段學到唔同嘢，現階段努力工作先，同埋養傷。」

開工暈低響警號

但她強調所指的是腳傷，並非心傷：「呢個傷係警號，係時候照顧自己身體，之前已經有個信號，但係冇理，上鏡有啲多肉，就節食戒澱粉質，結果唔舒服喺廠暈低，到今次骨裂，朋友話唔好睇小，後果可以好嚴重！」腳傷令她體會很多，亦得到不少朋友關心，對於開始新感情則順其自然，認為緣分不能強求。江嘉敏在近期熱播的劇集《食腦喪B》中首度孭飛做「女一」，扮演社團人士的女兒，角色Cool到爆，與何廣沛戲裏戲外也是歡喜冤家。多得一班好拍檔，令她孭飛壓力大減：「冤家戲份絕對冇難度，我哋成日潤嚟潤去，呢個係我哋嘅溝通方式。」又自爆與「師兄」何廣沛拍親熱戲少NG，但最難是忍笑：「拍喜劇竟然畀人要求唔好笑咁多！NG最多就係忍唔到笑！」