馬志威劉以豪為爭娜扎怒目相向　從戲外「酸」到戲內

由黃真真執導電影《不要忘記我愛你》，因受第5波疫情影響，早前未能在情人節上映，現決定於5月26日公映，除了娜扎和劉以豪這對CP令人注目，原來導演黃真真邀得近年憑內地劇《三十而已》走紅的馬志威作友情演出。片中馬志威飾演娜扎的前男友，嘻皮笑臉地到娜扎家拿回結他時，巧遇娜扎正招待劉以豪。酸溜溜的馬志威更出言羞辱娜扎，令娜扎不禁以一巴掌還擊，更展開碰撞。在旁的劉以豪為保護女生，即還以顏色，向馬志威臉上大打一拳。

導演黃真真透露，與馬志威的淵源甚深：「早於馬志威入行前，已透過朋友介紹認識，當時鼓勵佢要為夢想努力，更提議佢學打功夫裝備自己，可惜之後未有合作機會。」真真大爆從合作中觀察到馬志威是一個非常認真的人：「今次邀請馬志威嚟擔演娜扎嘅前男友，拍攝當日下午通告，但係朝早已經到片場熱身，喺鏡頭後睇實娜扎同劉以豪拍攝甜蜜嘅場口做好準備。而午飯期間，馬志威更加同以豪保持距離，連招呼都唔打，從戲外『酸』到戲內！」

怎料二人埋位時卻相當合拍，真真表示：「正式埋位時，介紹馬志威畀劉以豪認識，佢當時已經入晒戲，仲目露兇光，淨係個氣勢已經俾到壓力以豪。不過兩個大男孩試動作戲嘅時候，已經一拍即合，仲分擔埋武術指導嘅工作，一齊研究點樣打拍出嚟先好睇，出到嚟效果絕對有驚喜。」