【特約報道】女人要識得養胸！不單止要好好護理胸型，更要照顧胸部健康。

很多女士都有乳腺痛，如果胸側間中感刺痛，有機會是乳腺塞，導致乳腺發炎等病症，產後媽媽尤其易有這情況。西醫角度認為是由荷爾蒙失調、刺激乳腺結構紊亂所致；中醫角度則指肝膽失調、脾臟失養、氣滯血瘀與此症有關。中醫古籍有「女子以肝為先天」的說法，肝經循行乳房兩脅，女士情緒波動，鬱怒、思慮均致心火盛會傷肝，若肝鬱不舒、氣機不利、肝經循環差，就會氣鬱痰凝於乳，稱為「乳癖」。

現時值春令，中醫指春入肝，春天是養肝好季節，應保持心情舒暢，以食療及中藥材調解臟腑，調和氣血、健脾祛濕、疏肝解鬱，繼而紓緩乳房腫痛。可配合清肝補肝食療、少進食刺激激素分泌食物：咖啡、蜂王漿、雪蛤膏、黃豆、禽畜淋巴部位、黃鱔、牛初乳等。

我亦建議多做人手胸部和腋下按摩。胸部按摩可以暢通疏導乳腺，緩解疼痛；腋下則集結3個對女人很重要的穴位，分別是淵腋、中府、天溪。淵腋穴促進雌激素；中府穴豐胸、減輕胸悶、肩背痛；天溪穴促進乳汁分泌。若揉按時只痛而不麻，反映有氣血瘀滯。

腋下亦是淋巴結位置，而胸部、手臂和肩頸的經絡是緊密聯繫的。有些女性的腋下會脹及甚至硬，就是腋下淋巴阻塞了，「不通則痛」，除了肩頸疼痛，胸部脹痛，養分來回不了相關部位，胸部更會縮水變形，形成礙眼的副乳和令脂肪外移背部和手臂。如長期腋下淋巴阻塞，出現腫大疼痛情況，可直接導致乳腺病變！多疏通腋下淋巴，能讓營養更容易輸送，豐胸又能調理乳腺增生，連帶手臂和腋下Bye-bye肉消失。產後沒哺乳的媽媽，更應多做，一來懷孕期間荷爾蒙突變；二來產後胸部易變形下墜；三來產後若沒有好好疏導乳汁分泌，乳腺有機會被殘留乳汁阻塞，長久積聚形成毒素和乳腺痛。多做人手按摩，一舉多得。

不過切忌自行亂按一通，曾有產後媽咪胡亂按胸，按出急性乳腺炎；而且胸口穴位多，死力亂按、錯按位置，不但無效，反而令情況變得更糟，所以一定要尋求有專業資格的按摩師幫助。有女性朋友怕尷尬，我說：「初期做尷尬一定有，無啦啦俾人摸自己個胸，但一次生兩次熟，三次就好舒服啦！」

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。