西川健智返日本發展　劉麗萍唔敢介紹女仔畀佢識

前Big Echo卡拉OK老闆劉麗萍（Apple姐）晚上（5日）與兒子西川健智（Kenji）及未婚夫麥德羅，現身尖沙咀作母親節網上直播，由Kenji為媽媽彈結他伴奏獻唱一番，他更即場向媽媽送上鮮花和蛋糕。談到母親節節目安排，Apple姐説：「同仔女一齊食飯，阿女Book咗喺酒店食晚飯，疫情之後都好耐冇出街食飯啦。」她笑言母親節願望是早日抱孫，想與孫兒一齊玩音樂，她又透露細女將於年底結婚，但Kenji則未有着落，問他會否為兒子介紹女友？她説：「唔會啦，以前試過介紹男仔畀大女，不過唔Work。」除了恨抱孫外，她另一願望是大家身體健康：「有個朋友30幾歲就因為癌症離開，大家一定要珍惜眼前人。」

於日本留學及工作5年後，因疫情而返港的Kenji透露正打算回日本繼續發展：「因為本身喺日本有隊Band，諗住返去做音樂。（會唔會試吓喺香港組隊？）要睇緣分，因為玩音樂要睇夾唔夾，唔係話搵幾個人組隊就得。（媽咪會掛住你喎！）我比較自私，依家先25歲，想喺出面經歷多啲先，其實疫情嗰陣都試過唔開心，好掛住屋企，等年尾家姐結婚會再返嚟陪屋企人。」