《奇異博士2》香港開畫破紀錄！班尼狄回應湯告魯斯客串傳聞

由英國男星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的漫威超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)近日全球公映,其中香港於周三(4日)率先開畫,即刷新香港票房紀錄!

雖然香港戲院因防疫安排僅50%入座率限制,但開畫單日仍然勁收HK$5,780,141 ,刷新香港史上5月非假日最高開畫票房。

而班尼狄日前亮相名嘴Jimmy Fallon主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》宣傳《奇異博士2》,並首度回應荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)於電影中客串飾演「鐵甲奇俠」的傳聞。受訪時Jimmy狂叫他「劇透」追問他片中會有邊位神秘串星助陣?班尼狄即表示會畀提示,之後他就「哼」出電影《壯志凌雲》(Top Gun)的主題音樂,Jimmy興奮表示:「咁即係有湯告魯斯(Tom Cruise)?」班尼狄即擰頭表示沒有,並打趣地說:「我對嗰啲買咗飛想1個月內睇兩齣湯告魯斯電影嘅人士失望而道歉…」