《奇異博士2》香港開畫破紀錄！班尼狄回應湯告魯斯客串傳聞

由英國男星班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的漫威超級英雄電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）近日全球公映，其中香港於周三（4日）率先開畫，即刷新香港票房紀錄！

雖然香港戲院因防疫安排僅50%入座率限制，但開畫單日仍然勁收HK$5,780,141 ，刷新香港史上5月非假日最高開畫票房。

而班尼狄日前亮相名嘴Jimmy Fallon主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》宣傳《奇異博士2》，並首度回應荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）於電影中客串飾演「鐵甲奇俠」的傳聞。受訪時Jimmy狂叫他「劇透」追問他片中會有邊位神秘串星助陣？班尼狄即表示會畀提示，之後他就「哼」出電影《壯志凌雲》（Top Gun）的主題音樂，Jimmy興奮表示：「咁即係有湯告魯斯（Tom Cruise）？」班尼狄即擰頭表示沒有，並打趣地說：「我對嗰啲買咗飛想1個月內睇兩齣湯告魯斯電影嘅人士失望而道歉…」