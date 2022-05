憑《愛.回家之開心速遞》「風少」一角而成功入屋嘅藝人陳浚霆,近年密密現身劇中即人氣急升,不過尋日(5日)佢忽然上載寫上「散水餅」嘅蛋糕照,仲留言:「Thanks for all the love」,令人不禁聯想佢係咪要離開TVB,成為近日離巢潮嘅一員!唔少人都好擔心以後再冇得喺《愛回家》見到風少,原來佢係將合約由邵氏轉到TVB,正式做TVB親生仔,以後繼續有得睇佢!