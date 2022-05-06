安芭赫德作供爆曾被尊尼用酒樽性侵

荷里活女星安芭赫德（Amber Heard）昨日（5日）繼續就被前夫尊尼特普（Johnny Depp）控告誹謗一案於庭上第2日作供，並大爆前度曾用酒樽性侵她！

她憶述2015年她們於澳洲豪宅內爭吵一事，她聲淚俱下地指當時尊尼毆打她，更因被叉頸而抖唔到氣，當時他更狂鬧她：「我好X憎你，你毀咗我嘅生活！」之後安芭形容當時她已冇力抵抗，此時她躺在廚房的枱上，並覺得下體有被「襲擊」的感覺。之後她環顧四周發現滿地都是破碎的酒樽玻璃，並痛到沒有知覺。之後她走進浴室不停嘔吐，而膀胱亦失去控制，此時她發覺自己被尊尼用酒樽性侵！

除了指控被前度性侵之外，安芭亦爆尊尼在事發後在屋內客廳、牆壁以及屋外周圍小便洩憤。而她於庭上亦公開聲稱是當時他留下的「尿跡」。此外，她更公開多張尊尼「醉爆」的照片。

另方面，曾為尊尼誕下兩名子女的前度法國女星Vanessa Paradis少理舊愛的風波，昨日（5日）現身摩納哥蒙地卡羅舉行的遊輪時裝騷。 早前庭上爆出尊尼曾在發給歌手好友艾頓莊（Elton John）的電郵中稱Vanessa是「臭X」。