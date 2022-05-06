甄子丹疑深圳睇半億豪宅　踢拖上陣開放集郵勁親民

「宇宙最強」甄子丹最近北上工作，更帶埋家人同行，原來此行除咗順道旅遊外，仲有一個好重要嘅目的，就係計劃喺內地置業，似乎為隨時駐守內地做足準備！近日佢被爆於深圳睇樓，有網友爆料指佢日前現身深圳新樓盤太子灣108俯嘅展銷廳，當日佢戴上Cap、着T-Shirt兼踢拖上陣，打扮非常貼地，而老婆汪詩詩都有同行，2人不時指手畫腳，似乎對新樓盤好有興趣。而睇完樓之後，佢仲答應同總經理以及售樓處現場職員合照，毫無架子，相當親民。

其實位於深圳蛇口嘅太子灣108俯有「頂級總裁公寓」之稱，108個單位嘅面積由2千至4千呎不等，另有7千呎嘅特色戶，入場費由約1千5百萬人民幣（約1千7百萬港元）起，至高達約5千萬人民幣（約5千9百萬港元）不等。

不過甄子丹嘅公司就極速代為澄清，今次佢現身只係陪Friend睇樓，點知因為一張合照就變咗另一個故事：「他只是陪朋友去睇房子，職員要求拍照他也友善對待，但出來的報導變成了另一個故事則有點無奈。其實多年來一直有很多侵權﹑肖像盜用﹑同埋針對子丹的失實報道，我們都有委托律師來處理的。」