短髮金喜善　靠3招保養凍齡

近日熱播的漫畫改編韓劇《還有明天》，故事講述由「元祖女神」金喜善飾演的陰間使者「具戀」，帶領一眾組員（包括路雲、李洙赫和尹志溫等）阻止人類輕生。劇集收視雖然高開低收，但主演們的高顏值卻成為焦點，尤其是以一頭粉紅短髮示人的金喜善，更被網民一致激讚膚質細膩無瑕，不但一點也不像44歲，就算與小鮮肉同框也毫無違和感。原來女神不老全靠自家一套保養秘訣，大家想同樣擁有凍齡外貌的話，就要參考下。

秘訣1：氣泡水洗臉

金喜善在綜藝節目上經常以素顏示人，皮膚卻仍然細膩零毛孔，就知道她的膚質有多好。清潔是皮膚護理中的一個重要步驟，但原來金喜善不是用自來水洗臉，而是使用氣泡礦泉水。全因為氣泡水比自來水的水質更接近皮膚pH值，沒那麼易破壞皮膚表層，洗完臉不僅不會感到皮膚乾燥繃緊，還有效收縮毛孔。

秘訣2：橄欖油護膚

面對肌膚乾燥的問題，大家以為只是全身塗上潤膚乳就足夠，其實沒有那麽簡單。金喜善會善用橄欖油來做保養護理，橄欖油不僅食用對身體好，還可以外用護膚。金喜善本身的皮膚屬於乾性肌，因此需要大量油分滋潤。而成分天然的橄欖油含豐富的維他命，潤膚和抗老效果顯著，長期使用可令肌膚彈潤充滿自然光澤。不過油性和敏感肌人士護膚時就要慎用橄欖油，因有可能會出現過敏現象。

秘訣3：蜂蜜斷食瘦身法

金喜善提及自己在拍廣告或接新戲等重要事情之前，會調整好自己的身體狀態。因此她會在前3天進行禁食，以達到快速消耗身體脂肪的效果。在這3天禁食期內，她會分早中晚的時間喝蜂蜜水，其餘東西一概不吃。早餐喝一杯純蜂蜜水，中午和下午時間喝兩杯蜂蜜綠茶，晚上就喝蜂蜜玫瑰花茶，如果覺得有點膩就加入兩湯匙蘋果醋來調味。需要注意每個人的體質不同，身體比較虛弱的人士不適合斷食瘦身法。