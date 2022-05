上周剛滿16歲的墨西哥裔美國女星Xochitl Gomez,於漫威超級英雄新片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)飾演新登場英雄「美國小姐」,她受訪時透露飾演「紅女巫」的前輩拍檔Elizabeth Olsen給她的建議。

Xochitl表示:「佢話我知當漫威講想要我哋幫手塑造角色,係講真嘅。佢叫我永遠唔好猶疑去同佢哋分享一個諗法,或者畀啲意見。我好慶幸佢話我知,因為咁樣我有更多自信去加入自己創作。」她形容Elizabeth「又有型又友善」,又指「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)「又大方又有耐心」。