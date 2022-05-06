星級煮意︱陶大宇名菜蒜片意粉　媲美西餐廳水準

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》，邀得廚藝高手陶大宇一連4集為大家推介美味菜式，話咁快便來到最後一集，正所謂「好嘢」當然要留到最後，所以大宇都要將自己最拿手的「蒜片意粉」放到壓軸登場。大宇每次炮製呢味菜式，製成品一擺上枱，都被朋友秒殺掃清，更評價該可媲美西餐廳水準，還被喻為「大宇名菜」，非常犀利！

材料有最主要的意大利粉、蒜粒、紅辣椒、上湯、幼鹽及芫荽。意大利粉方面，市面上種類繁多，建議揀選扁身的麵條，而芫荽則是這道菜不可缺少的配料，以上兩點請各位謹記。準備好一切材料後可以開始製作，先煲滾大半煲水，加入少許鹽及油，放下意大利粉煮，待至6、7成熟撈起風乾，意大利粉一定要待至風乾後才可以炒，當呢個步驟完成便可落鑊炒，即使油的分量有點多也不緊要，待油加熱至起泡便落蒜粒，由於蒜容易燶，所以不建議太大火，接住加入紅辣椒及意大利粉，兜勻一輪再落少許上湯，此時可調至大火繼續兜勻，當意大利粉至8、9成熟兼少許乾身時，加入莞茜、鹽後再次兜勻，直至意大利粉變得乾身就可以上碟。觀賞完大宇親自試範這道意大利粉後，認真隔住個Mon都流口水，仲唔快快睇片學嘢！