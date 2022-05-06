冧晒夫妻紋身　大S婚後首現身真面目驚人！

台灣女星徐熙媛（大S）同韓星具俊曄結婚後，老公具俊曄就喺台灣四圍走，反而大S本人就深居簡出，雖然曾經網上傳出過有指係佢婚後出關嘅姐妹合照，不過就發現原來係舊相，搞到大家對佢依家咩樣相當好奇！謎底終於公開，尋日（5日）大S同具俊曄請經理人廖瑋琪喺台北一間日式頂級天婦羅餐廳飯局，該餐廳2021年獲米其林一星推薦，明顯大手筆。

今次成為大S婚後首露面，見佢氣色紅潤，沉浸喺愛情滋潤，個Sweet樣出晒嚟，即使化上淡妝嘅佢仲愈嚟化後生，皮膚白滑，而身旁嘅男士紋身手臂，一睇就知係老公具俊曄陪伴現身。

喺佢同經理人嘅合照見到，大S的鎖骨上明顯多咗大大個紋身，據廖瑋琪表示，原來係同具俊曄頸上嘅英文字「Remember Together forever（記得永遠在一起）」一樣，而紋身概念亦係嚟自2人24年前戀愛時，都好鍾意嘅英文情歌、Rick Astley嘅《Together Forever》，首歌對2人深具意義，因此選擇在重逢後將這首歌刺在彼此的身上。

經理人繼續爆料，原來大S胸口亦多咗個草階嘅「K」字，代表老公具俊曄「KOO」，呼應具俊曄將愛妻「熙媛」韓語拼音「희원」紋喺手臂上，加埋佢手上戒指紋身，都係同老公一樣。而廖瑋琪亦提到餐飯只係「很單純的餐敘」，叫外界唔使有過多聯想。