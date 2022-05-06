任食放題　燒肉火鍋盡情食

出名精打細算的香港人，最愛吃自助餐和放題，食物選擇多之餘又可以盡情食到回本。近日有餐廳推出新放題，無論是燒肉或火鍋都有配搭和主題，香烤肉類和海鮮，又或是四季皆宜的火鍋，都可讓客人放開肚皮任食。

2小時和牛海鮮燒肉放題

因為疫情，很多餐廳之前都暫定晚市，最近晚飯時段回歸，自然有好嘢食。銅鑼灣燒肉店「響」重新營業後，推出升級的午市及晚市放題菜單，現提供4款120分鐘的全新和牛海鮮燒肉放題套餐，除有美國及澳洲和牛，還有日本黑毛和牛及宮崎和牛選擇，套餐包括澳洲和牛胸腹、西冷及肉眼，米澤三元豚、醬汁安格斯牛肩胛肉眼博燒和蒙古羊肉，海鮮方面有海虎蝦、鯖魚、帆立貝等，此外還有椒鹽燒免治雞肉串、雞軟骨串、日本黑毛和牛串燒、天婦羅、刺身及壽司等，飯後甜品再來一口雪糕，即時消暑清熱。

四川火鍋放題

四季啱食的火鍋，湯底和配料變化多端，其中麻辣火鍋始終是港人喜愛風味的頭幾位。牛涮鍋最近推出四川風味遊的放題，湯底有麻辣夫妻鍋或酸菜白肉鍋，熱葷和涼拌小食有麻辣豬肚絲、怪味棒棒雞、蒜泥白肉、辣子雞軟骨等火，火鍋配料有麻辣嫩牛肉、麻辣脆骨牛肉滑、豬血和豬肚等。川蜀滋味90分鐘放提供約30款美食，當中包括羊肩肉、風琴豆沙和紅薯粉等，客人可享用自助區美食。川蜀御膳120分鐘放題有約40款川蜀美食、火鍋配料和可享用自助區美食，任點澳洲和牛肩脊肉及羊肩肉，最後可品嘗紅糖桂花冰粉和穿衣賴湯圓來解辣。除了晚市放題，還有川風午餐60分鐘午市套餐，讓大家過足火鍋癮。