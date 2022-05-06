InnerSpace「未」力移動

有「內在空間」之意的Innerspace不止是一首歌的歌名，亦是一款概念車的車名，指的就是在今年初通用汽車集團旗下豪華汽車品牌Cadillac發表的一款以純電驅動和全自動駕駛科技作為前設而打造的全新未來概念InnerSpace。

隨着純電驅動和自動駕駛科技持續發展，車輛的角色及乘坐體驗將從根本上改變，不難想像有朝一日做車主毋須一定識揸車。講緊是當全自動駕駛時代的來臨，用來操控方向的軚環變得多餘，亦不會再有所謂的駕駛席，車廂空間自然會變得更見駛，即使你的未來車只是一輛兩座位的移動載具。InnerSpace正是以兩座位設定而開發的自駕動駛概念跑車，一輛讓兩位乘客專注於旅程，而不是開車的未來奢華移動載具。車廂作為其內部空間，配備一塊以AI人工智能系統驅動、具備生物識別輸入介面的大型沉浸式全景SMD LED 顯示屏，可透過一系列自動駕駛選項和先進V2X汽車聯網功能等先進科技，提供AR虛擬實境、娛樂和健康等主題式體驗選擇，讓乘客展開完全自主的個人化體驗。此外，用家亦隨時通過無線方式為車載的 Ultifi 軟件平台新增其他主題和功能及作無縫軟件更新。

車載由通用汽車專為全面電動化而開發、兼車壇首個配備無線電池管理系統的全新Ultium 智能電動底盤平台，其特點是減少了九成電線使用，可靈活替換、編排及升級電池，提升續航里程，同時成就極低車身重心和提供類似跑車的低座椅位置。外觀設計極具未來感，不止前擋風玻璃，車頂和兩側也採用大玻璃設計，將車廂變成一個半開放式上空的內部空間，提供近乎是零遮掩的全透光視野。玻璃車頂會隨車門一起打開，舒適如梳化般的座椅還會分別地向外轉向車門，令乘客進出車廂變得更從容和方便。腳下的低風阻雙色輪圈，配上由Goodyear專為電動車而開發、採用由稻殼灰製成的獨特二氧化矽和大豆油兩種可持續物料製成的輪胎。不止透過 SoundComfort 技術，減輕輪胎內的聲波共振，實現安靜行駛，並利用 SightLine智能技術，傳達胎壓、溫度、負載和其他性能因素的重要資訊。