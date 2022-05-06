運動智能手錶　抗疫齊Keep Fit

香港疫情放緩，健身室重開，加上夏天即將來臨，又是時候戴番隻智能手錶，勤做運動以最佳體態示人。近年智能手錶的功能愈來愈多，而且各有特色，又睇吓以下邊隻「智」啱你！

GPS規劃路線

Suunto 5 Peak GPS錶身淨重39g，比上代Suunto 5輕41%，採用不銹鋼錶圈及塑料錶面，並提供矽膠或鈦金屬兩種錶帶。它可追蹤心跳率及恢復狀況，運動模式多達80種，包括跑步、單車、游泳等，即時計算燃燒的脂肪和碳水化合物，以及追蹤步數及血氧情況，助用戶了解訓練成果。顧名思義它支援GPS導航，可透過專用App啟動3D地圖規劃路線，再以手錶離線導航。探險模式提供100小時續航時間，使用基本手錶功能更可持續使用10天。

百種運動模式

Xiaomi Watch S1以藍寶石玻璃打造1.43吋AMOLED圓形錶面，搭配不銹鋼材質錶身及橡膠或經典皮革錶帶，加上200種主題介面，大玩百搭外觀。提供117種運動模式，自動識別戶外跑步、室內跑步及健走，並內置雙頻GPS，分析心率、睡眠質數、壓力水平、血氧飽和度等健康數據。待機模式續航12 天，節能模式電池續航長達24天。

專為跑友而設

Polar Pacer專為跑友而設，備有配速、計時、記圈、秒錶、血氧等量度功能，每次訓練後按速度、心率變化作出評分，並更新個人心率區、速度區及跑步功率區，讓用戶逐步看到跑步水平的變化。它還能追蹤睡眠質素、預報天氣及推送通知，亦可以控制手機音樂。電池續航力長達 7天，省電模式足以支撐100小時訓練時數。

太陽持續充電

Garmin FENIX 7X Solar的1.4吋錶面為太陽能面板，可透過太陽光補充手錶電量，省電模式下夠用1年或以上，超級長氣！耐用是另一賣點，通過美國MIL-STD-810軍用測試， 耐熱、耐撞兼10ATM防水，內置手電筒仲有助提升夜間運動安全性。運動模式合共40個，冷門如划船、滑雪、衝浪、攀岩都有，每款模式均有專屬介面，相當細心。