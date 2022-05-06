消暑新飲料　玩味清爽可口

未踏入7、8月炎夏都已已日日攝氏二三十度，熱到High High有乜計？梗係飲杯凍飲或養顏飲料消暑去燥喇！最近就有主打日本水果雞尾酒新店開業，帶來超亮麗又美味的時尚滋味，還有飲料店推新口味，為這炎熱初夏帶來清涼快感。

搞鬼水果特調

剛於中環開業的FURUTU，貫徹玩味的生活態度，店內裝潢用色都繽紛搶眼，主打多款日本水果雞尾酒及Highballs，前者用上逾10種日本製水果酒及梅酒，由清酒或燒酎釀製而成，口味多變，又有季節限定酒品，配以4款方式包括On the Rocks（加冰）、

Straight（直接飲用）、Soda（加梳打水）或Go Hard（加一份烈酒）；後者則可搭配不同口味水果酒或梅酒的經典雞尾酒，推介有北島塩ゆず（北島鹹梅酒）、中田桃梅酒或八女緑茶梅酒等。此外，店內亦有時令限定雞尾酒如Yuzu Collins、Pear Sour等，清爽可口。新店同步帶來多款吸睛的『fun-gry』水果角色為主的玩味周邊商品，好似透明冰酒袋、T-shirt、環保袋等。

杏仁養顏滋味

坊間少有主打杏仁的店家，而Almond Dessert就是一家以杏企為主題的甜品店，最近就推出全新的夏日冰涼飲品，包括全港首創黑松露奶蓋芝麻杏仁茶吸吸，還有木蓮凍、青鑽桃膠、赤豆小丸子及杧果小丸子杏仁茶吸吸；還有夏日清爽限定的全新凍食椰皇雙皮奶系列，包括特色配搭榴槤、燕窩、桃膠及木蓮凍，當中的椰皇燕窩燉雙皮奶更用上足両的印尼燕盞製作，性價比高，而且款款椰皇雙皮奶都冰涼清爽，滋陰又養顏。此外，小店更每日限量供應100杯杏仁茶燉蛋白，將蛋白以蒸燉形式處理成如豆腐般滑溜質感，再以攝氏400度火槍輕炙表面，香氣十足。店家更於5月推出新品初夏祭兩大優惠，包括即日至5月31日晚上7時前下單享「初夏二人同樂」，甜品第二年半價；以及身份證字母有ALMOND字母即享75折優惠。

炎夏降溫首選

連鎖咖啡店香港星巴克於今個夏日帶來期間限定新品，於即日起推出兩款以海灘為主題的冰涼消暑的忌廉星冰樂，分別是杧果夏日忌廉星冰樂及夏威夷果仁白朱古力忌廉星冰樂。前者以印度阿芳素杧果醬入饌，面層是綿滑細緻的鮮忌廉，並灑上彷似海灘細沙的金黃色餅碎及沙灘傘形狀的朱古力裝飾，味道酸甜清爽，令人胃口大開；後者則以夏威夷果仁配搭白朱古力，並以藍莓糖粉炮製出超夢幻漸層效果，清新消暑。

番石榴混合花香

去年首次登陸香港的即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages，其Vodka Soda系列曾一度斷市，受歡迎程度可想而知，最近品牌再下一城，推出全新Guava Hibiscus番石榴木槿伏特加梳打，富番石榴的果香與木槿的獨特味道，果味更濃，甜味亦更突出。品牌為慶祝新口味登場，會於6月將所有新口味銷售額的5%捐贈予非牟利組織。