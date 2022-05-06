全城競猜︱江嘉敏爆被無綫小生追　線索係對方姓氏好特別

最近無綫劇《食腦喪B》熱播，擔正女一嘅江嘉敏，近日接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問。27歳的江嘉敏於2016年加入TVB，圍繞她有不少負面報道，傳過不和、搞人夫、遊船河事件等，問她覺得大眾對自己有甚麼印象？她直接說：「是非精囉！其實我覺得呢一樣嘢，我係有少少唔開心嘅，因為自己性格衝動啦，總之有好多嘢加埋，變咗觀眾focus就係佢好多新聞、好多是非，江嘉敏就係等於負面囉！出到嚟會扼殺咗我哋背後有幾努力付出！」

最近江嘉敏與圈外男友、有米電競高層Anthony分手，她直言：「（分手）幾個月啦！其實我哋冇好明確地話分手，我相信都存在咗好多問題，我覺得我喺呢段關係，學到嘅嘢就係要溝通！（喊咗幾耐？）梗係有唔開心啦，因為始終都3、4年，（喊咗）個幾、兩個月，好長㗎，大家一齊嘅時候都長㗎！」

江嘉敏去到重頭環節「大膽答 冇膽食」，林柏希今次預備了女方最怕食嘅酸瓜，不敢答就要食呀！林柏希問江嘉敏，有冇同圈中藝人拍過拖？江嘉敏秒答：「絕對沒有！因為我自己做呢一行，我覺得如果同圈中人拍拖，可能傾嘅嘢會好悶囉！」至於有冇男artist或者知名人士追過她？江嘉敏猶豫了一陣，都係決定大膽承認有：「佢好Sweet嘅！（後生定老㗎？）後生，真係好Sweet嗰喎，但係嗰排我未係一個適合狀態拍拖，所以我唔會同佢一齊囉！佢作咗一首歌畀我，跟住佢仲拍咗個MV畀我，係咪Sweet呀，我由懂事以來係未經歷過一啲咁Sweet嘅嘢㗎！佢唔係歌手，但係佢好有心機地，用咗我個名去作咗一首歌，將佢想講嘅嘢，寫晒首歌入面囉！」至於是否電視台演員？她則表示：「哈哈哈，唔講得……係我哋公司嘅！」江嘉敏透露對方個姓氏不普通，並說：「佢斯斯文文青靚白淨！（未做到男主角住？）努力緊嘅，佢好鬼溫柔㗎！」

根據江嘉敏提供的線索，非一線、姓氏不普通而又曾跟江嘉敏合作過的男藝人，有指余德丞、許家傑、伍允龍、丁子朗等都成嫌疑人物，不過，江嘉敏就話絕對不會透露對方是誰。

對謝霆鋒古天樂心動

談完愛情，談番工作，問有沒有邊個男、女artist，呢一世都唔想再合作？江嘉敏就說：「女暫時未有！有個男artist，我係可免則免嘅，原因係大家合作過，我嗰時仲係好新，但係要做嘅（角色）太heavy，咁啱佢嗰個角色，就係要活喺自己世界裏面！尤其我哋係partner，溝通真係好重要，我又咁新，我又唔知點樣去處理咁heavy嘅情緒，跟住你又喺你自己世界裏面，我同你講嘢，你就會（唔理），溝通幾乎係零！」之後再問有冇邊一位男演員，拍檔過或者未拍檔過都好，曾經心動過？她則說：「我想揀謝霆鋒同古天樂！謝霆鋒嗰陣有套戲好鬼有型，古天樂又型喎，然之後我就喺度幻想，話我想做佢個女或者女朋友，我成日都係咁諗嗰陣！」

着得烏歪被珍姐叫入房

講到電視台到底有冇擦鞋文化，有冇送過禮物畀TVB高層曾勵珍以及樂易玲？她說：「我從來都冇做過。（一份禮都冇送過？）有時新年，我會買啲賀年食品，但唔係淨係送畀佢兩個囉！」江嘉敏眼中呢兩位女高層係點？她說：「我想用一個字去形容佢哋兩個添，嚴厲！珍姐（曾勵珍）見到我好烏歪又唔化妝唔梳頭返工呢，佢會離遠，江嘉敏下嘛，入嚟，我話，吓，做乜事呀，跟住就入去啦，知自己係個artist呀，我話知呀，知呀，點解要着Leggings嘅你，你一陣去減肥呀？！Leggings係做運動先着㗎嘛！」

對於今年有幾套劇排住隊播，被問到有冇諗過頒奬禮有機會攞奬呢？江嘉敏笑言：「呢個moment如果你問我，咁多個獎最想攞咩，一定係飛躍進步，因為我想觀眾同我一齊成長之餘，係睇到我進步！」

由《親親你好媽》到依家嘅《食腦喪B》，江嘉敏都遇上拍檔何廣沛同郭子豪。江嘉敏點樣評價這兩位男神呢？她則指何廣沛是一個好好的大哥哥，郭子豪則是一個「典型以為自己係好靚仔」，但都是一個女人。