本日日本：晴空塔10周年　聯乘《JOJO》大搞作

作為東京一大地標的晴空塔（Tokyo Skytree）將於5月22日迎接開業10周年，當然要有慶祝搞作，日前宣布找來同樣迎接10周年的《JOJO的奇妙冒險》動畫系列，於5月10日至8月9日推出名為「JOJOTREE JOJO的奇妙冒險 in TOKYO SKYTREE(R)」聯乘活動，使用專為這次活動繪製的角色畫像，於天望甲板及天望回廊設置多種富睇頭項目。首先於天望甲板往天望回廊的電梯中飾以巨型的JOJO風格文字，於天望回廊的迎接區則有主角們等身大布景板供拍照，背後配以東京街景，可以拍出漂亮照片。另外，於長約110米的回廊區可以欣賞到角色及故事的介紹，《JOJO》動畫版的歷史一覽無遺。而回廊的終端部分會有以LED光條炮製的空條徐倫打卡位，於天空回廊450樓設有聲音體驗區域，以《JOJO》經典的戰鬥場面為布置，並配以打鬥聲音及台詞，讓大家回味各個名場面。之後到達回廊頂端的「凝聚黃金精神塔」你可以在貼紙寫下自己對《JOJO》的愛及感受並將之貼上。最後是售賣周邊產品的商店，粉絲們定必滿載而歸。不可錯過的還有360度超大螢幕「SKYTREE ROUND THEATER」會於每天特定時間播放《JOJO》動畫，現場看的感覺超震撼。展覽期間晴空塔吉祥物「晴空塔妹妹」將會穿上空條徐倫造型的服裝，與遊客們互動。而晴空塔本身亦會依照各主角的配色轉換燈光效果，共有6種顏色。與此同時，SKYTREE CAFE會提供聯名食品，可以品嘗到以各人物為主題的料理，包括承太郎奄列、徐倫雪糕蛋糕、以各人物及名言來拉花的咖啡等，必定要一試。