張敬軒「分身」扮MIRROR 12子　想再做導演止癮

歌手張敬軒（軒仔）最近執導以黑夜為題材拍攝「手機電影」《前夫的愛》，講述因香港追星現象而引發的一連串怪誕奇趣故事，包括瘋狂追星行為，以及一眾「前夫」愛屋及烏「被迫」與妻子一起追星時，既搞笑又甜蜜的點滴。今次軒仔將所有精力都放在導演工作上，但他在彩蛋中的海報一個人「扮晒」人氣男團MIRROR 12子，並自嘲稱是以「無賴方式」在片中曝光，因為他不但並非戲中本身角色，而且一定不及12子養眼。雖然只是彩蛋中的「復刻海報」，但視每個細節都是專業製作，每一部分都製作認真，為了還原12子的不同造型，他花上接近10小時化妝及拍攝 ，並特意找來幾件原裝MIRROR衣服提高還原度，他感嘆道：「拍照時才發現那些Pose超級難擺，要有很好的舞蹈底子，原來要成為男團一員一點也不簡單！」

軒仔坦言一直有做導演的想法，到今次有機會擔正做導演時便自信滿滿地一口答應。不過當他真正落手落腳執導今次的電影時，才發現做導演比想像中困難：「個腦要開很多Channels！每天都要應對監製、美術、燈光及演員等來自四面八方的追問。而且在拍攝一個鏡頭時，已經要提前預想定下一個鏡頭點樣拍先能夠連戲。幸好今次因為是用手機而非傳統大型攝影機拍攝，操作、移動及儲存都省時方便。」雖然導演工作艱辛，不過他也做足準備，他說：「今次都未過足癮，下次再有機會諗想拍攝一啲更刺激嘅飛車、爆破、警匪或武打大場面！」