《魷魚》奪大獎！俊昊封擊敗李政宰奪《百想》視帝　金泰璃封視后

韓國年度影視盛事《第58屆百想藝術大賞》每年均會頒發電影及電視劇各部門獎項。電視部門方面，韓劇《魷魚遊戲》捧走《百想》電視部門最高榮譽大獎。

憑人氣古裝劇《衣袖紅鑲邊》人氣爆燈的男團2PM成員俊昊，除了與《二十五，二十一》金泰璃贏得網民票選的人氣男女演員獎外，俊昊更力壓李政宰、《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《Tracer》任時完及《讀取惡心的人們》男星金南佶，贏得百想視帝。

至於金泰璃則力壓韓劇《少年法庭》金慧秀、《衣袖》李世榮、《戀慕》朴恩斌，以及《以吾之名》的韓韶禧，捧走視后殊榮。電視劇「最佳作品獎」則由《D.P：逃兵追緝令》力壓《魷魚》奪得。

電影部門方面，影帝由《Kingmaker》薛景求力壓拍檔李善均、韓片《絕路狂逃》的金允錫、《熱血》鄭宇及《奇怪國家的數學家》崔岷植奪得。《絕》片贏得最佳作品獎，導演柳承完憑《絕》片捧走電影部門最高榮譽大獎。

韓片《在你面前》女星李惠英則力壓《陷入愛情的羅曼史》全鍾瑞、韓片《奇迹》的人氣女團少女時代成員Yoon A、《極速快遞》的朴素丹及《閃耀的瞬間》的高斗心，捧走影后寶座。

《百想》部分得獎名單如下：

電視劇部門

最高榮譽大獎：《魷魚遊戲》

作品獎：《DP：逃兵追緝令》

最佳男主角：俊昊《衣袖紅鑲邊》

最佳女主角：金泰璃《二十五，二十一》

最佳男配角：趙賢哲《DP：逃兵追緝令》

最佳女配角：金信祿《地獄公使》

最佳男新人：具教煥《DP：逃兵追緝令》

最佳女新人：金慧峻《具景伊》

最佳導演：黃東赫《魷魚遊戲》

最佳劇本：《少年法庭》

人氣獎：俊昊、金泰璃

電影部門

最高榮譽大獎：《絕路狂逃》導演柳承完

作品獎：《絕路狂逃》

最佳男主角：薛景求《Kingmaker》

最佳女主角：李惠英《在你面前》

最佳男配角：趙宇鎮《Kingmaker》

最佳女配角：李秀敬《奇迹》

最佳男新人：李洪耐《熱血》

最佳女新人：李瑜美《大人們都不知道》

最佳導演：卞成賢《Kingmaker》

最佳劇本：《陷入愛情的羅曼史》