索女增業績　出賣美色

做乜都好，最緊要係獲得雙贏，你話幾好呢！AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界嘅枕營業系列中嘅女主角為咗做成單生意，不惜瞓身陪客上床，增加業績之餘，客人又可以爽一餐，咁就雙方都得益啦！

為公司獻身

喺AURORA PROJECT出品嘅《被推向以上床換取工作的銷售小姐》中，兒玉玲奈喺一家文儀用品公司做銷售員，有一日，上司表示公司業績愈來愈差，惟有要玲奈犧牲一下！初時玲奈都不明所以，到後來上司向客人大讚奈妹又靚女又好身材，仲安排佢同客人入會議室獨處，玲奈始知道上司要自己獻身。為咗保住份工，佢只好當自己係風俗孃，任由客人玩弄。之後上司仲變本加厲，安排奈妹一次過招呼3個客人，今次嘅犧牲真係好大呀！

成功有原因

喺DAHLIA推出嘅《簽約率100%美人保險外交員》入面，友田彩也香係保險公司嘅頂級銷售員，佢之所以業績名列前茅當然係有原因啦，除咗因為口才了得，經常氹到客人簽單之外，每當遇到難搞嘅男客人時，就會不惜利用美色引誘對方上床，仲要服侍周到，以鮮嫩婀娜胴體以及高超嘅床技，令客人個個都爽到震，結果咪可以成功將細單變大單，一單就變兩單，業績唔嘭嘭聲急升都幾難啦！

遇上好色社長

S1推出嘅《與討厭社長共處相部屋》，講述青春可愛又大波嘅寫真偶像山崎水愛事業剛剛起步，為咗令自己工作量增加，於是答應同藝能事務所社長單獨約會。而社長係色中餓鬼，一見到嫩口又好身材嘅愛妹就色心大起，流露出猥瑣嘅表情，真係令人討厭！而更討厭嘅係社長要求水愛同佢去酒店，並換上不同服飾畀佢睇！愛妹只好答應，但係一上房換衫之後，社長就開始向阿妹上下其手兼用埋口去「探索」，最後更嚟個霸王硬上弓！後來，水愛都知道要成名就要犧牲色相，只好配合社長各種要求，滿足對方嘅強烈慾望。

簡評

為咗賺錢，好多公司都會同客人做枱底交易，有時公司嘅銷售員仲會犧牲色相嚟換取業績，喺日本就叫做「枕營業」，今次為大家介紹嘅3部作品就係以此為題材喇。當中本仙最鍾意兒玉玲奈主演嘅《被推向以上床換取工作的銷售小姐》，原因係玲奈身材凹凸有致，個樣又楚楚可憐，喺作品中扮演被上司強迫出賣肉體待客嘅OL，的確係做入木三分，而床戰場景有辦公室亦有酒店房，仲有3P同4P，內容多元化又精彩！