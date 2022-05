台灣天王周杰倫的小女兒終於出生,他今日在社交平台大晒愛女的正面照,並表示:「母女兩位都辛苦了,Thank God for this beautiful gift!」昆凌亦上載了與周杰倫一同捧着女兒小腳的可愛照片,並表示:「just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS」來歡迎女兒的來臨。見B女躺在嬰兒籃上合起雙眼,圓嘟嘟的臉龐配上櫻桃小嘴,十分可愛。網友表示2人在母親節前席公開喜訊,令事件更添暖意。其實一直有傳B女早於上月21日已經出世,周杰倫好友劉畊宏曾表示:「前1天(21日)他女兒出生了,然後呢,我也恭喜他,昨天我們剛通過電話。」誰知造成軒然大波,最後更需要公開道歉,指自己「擺烏龍」。