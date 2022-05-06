性感女戰神　邊個最勁揪？

喺戰場上勇悍無匹嘅被稱為戰神，而喺四仔界於床上征戰連場，往往搞到對手虛脫腳軟嘅女將，同樣獲封為女戰神嘅稱號。今次就搵嚟兩位性感女戰神Mindy Robinson及Megan Jones比併一下，睇吓邊位喺床上最勁揪！

咬牙切齒

講到起性感女戰神，呢位美國艷星一定要識，事關佢以戰鬥力無上限著稱，而佢就係曾經喺成人模特兒界紅極一時嘅Mindy Robinson。早喺18歲時佢便從事模特兒工作，其後轉型做成人模特兒，更憑住激凸嘅車頭燈及美股，喺裸模界聲名大噪，後來更紅到去歐洲。

話說回來，點解稱佢做艷星而唔係脫星呢？原因好簡單，佢演過多套情色電影，但卻從未演過明刀明槍嘅四仔。據Mindy Robinson表示雖然作為成人模特兒，早就習慣喺鏡頭前裸露，但係要好似脫星咁喺鏡頭前曳曳並唔係易事，反而演出情色電影就冇問題，起碼佢嘅心理上容易接受到。不過佢坦言喺演出咗第一套情色電影後，佢亦收過唔少四仔片廠嘅邀請，希望佢能夠進軍四仔界，只係一概被佢拒絕。雖然係咁，但佢憑住嘅狂野演出，加上前凸後趷嘅火辣身材，成為男士心目中嘅女戰神，尤其係佢興奮時，流露出咬牙切齒嘅肉緊表情，至今仍為一眾男士津津樂道。

Mindy Robinson

出生日期：1980年2月14日

身高：165cm

三圍：32DD-24-36

全情投入

Megan Jones之所以獲得脫界女戰神嘅稱號，除咗因為佢嘅床技高超，仲有係佢同男優切磋時，反應唔會太浮誇，憑住真實嘅高潮反應，而深得四仔迷歡心。喺美國佛羅里達州出生嘅佢，早喺21歲時已出道拍四仔，入行前係一位泳衣模特兒，憑住一對36DD巨乳而獲得相當高人氣，至於點解後來會投身四仔界呢？原來係同佢失戀有關。

話說有一晚佢喺男友嘅屋企曳曳，因為呻吟聲太大而被鄰居投訴，同時男友嘅家人亦覺得佢發出嘅叫聲太擾民，結果就係因為咁，男友便同佢分手。Megan Jones表示從未諗過因為自己表現全情投入，高聲呻吟居然會成為分手嘅理由！為咗向男友報復，佢便決定自薦成為脫星，一於喺鏡頭前盡情大嗌，更為Damaged Productions演出處女作，憑住火辣身材及迷人樣貌而深受歡四仔迷歡迎，及後成為Red Light District、Brazzers、Reality Kings等著名片廠嘅寵兒。佢話雖然當時嘅工作相當忙碌，但卻非常享受，因為從來冇諗過可以如此放縱自己享受曳曳嘅樂趣。

Megan Jones

出生日期：1984年8月30日

身高：175cm

三圍：36DD-26-38

第1回合

鬥樣貌

戰神都要講樣？咁就梗係啦，如果個樣唔夠索，就算佢嘅床上功夫有幾勁都係假！睇番兩位囡囡都係模特兒出身，樣貌同身材自然有番咁上下，不過作為狂野艷星嘅Mindy Robinson，其樣貌會更偏向迎合歐美男士嘅口味，而Megan Jones嘅金髮美女形象，亦相當符合男士心目中女神嘅外形，故此樣貌上可謂各有吸引力。

第2回合

鬥身材

男人講戰力，一定要論兵器大細，而女人講戰力，一對胸器絕對唔可以失禮，而從上圍數字嚟睇，擁有32DD嘅Mindy Robinson比36DD嘅Megan Jones稍為遜色，只係計埋彼此嘅身高，其實可謂不相伯仲。不過如果再加埋臀圍嘅話，感覺上Megan Jones嘅肉感美臀會稍勝一籌。

第3回合

鬥戰力

既然係床上戰神，當然要從床上戰績嚟作比併，Mindy Robinson演出為數唔多嘅情色電影，喺片中嘅戰力不但強勁，持久度亦相當強悍，女戰神之名絕非虛名！不過講到戰鬥力強，近年演而優質導嘅Megan Jones，真係打遍脫界呀，因為近年佢唔單止做四仔導演，更做埋女摔角手，名副其實係堅揪得。

同樣咁強勁

雖然Megan Jones喺擂台上堅揪得，但對四仔迷嚟講，始終喺床上跟男優嘅戰鬥，先至係最有睇頭。當年演出情色電影嘅Mindy Robinson，年輕貌美身材正，而且表現強悍，不但令人印象深刻，雖然作品唔多，但至今仍為男士記憶猶深。至於近年已甚少喺幕前演出嘅Megan Jones，曾演出過唔少經典作品，而唔少同佢合作過嘅男優就訴苦，話當年因為畀佢搞到走火，而經常被導演鬧，所以兩女嘅戰鬥力都一樣咁強呀！