樹大招風︱柳應廷呂爵安歌迷會齊惹爭議

人氣男團MIRROR每位成員都各有歌迷會，而每次成員出歌，歌迷會都會事前進行集資為偶像宣傳新歌及作應援之用，不過，成員之一柳應廷（Jer）的歌迷會最近因集資事宜鬧出是非。

有讀者向本報爆料稱Jer粉絲對歌迷會近日公佈的2021/22年度的財務報告產生不少疑問，他們指出歌迷會去過一年從售賣應援物等獲取100萬利潤，但用作應援的僅有28萬，認為不合理，有粉絲追問剩餘的近80萬盈餘，但歌迷會卻表示不回應。而令粉絲最不能理解是歌迷會以月租1萬元，合共20期，共20萬元去租用一個地方，但卻沒有明確透露地點以及租用的目。有粉絲指相關資金存放在歌迷會其中一個管理人戶口，由於涉金額龐大，加上欠缺監管，不少粉絲都擔心會否有人混水摸魚。

除了Jer之外，Edan（呂爵安）的歌迷會之前亦鬧風波，有指歌迷會其中一位管理人數月前在社交網公開指罵Edan，引起其他粉絲不滿，並要求其辭任管理人，但事隔半年這位管理人仍未下台。另外，不少粉絲投訴歌迷會成立以來，從未向集資粉粉絲交代資金流及公開財務表。

因歌迷會頻生事端，MIRROR經理人花姐突然在社交網發限時態，似是安撫眾粉絲：「關於各FC嘅財務狀況及運作，他們都有定期向我報告及諮，FC ADMIN們一直冇收取任何報酬，義務身份為MIRROR作應援，所以希望鏡粉們都可以多D體諒及支持佢地。FC + FANS=MIRROR希望未來日子繼續有你們陪MIRROR一起成長！」