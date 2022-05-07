【是日通勝】

農曆四月初七

壬寅年 乙巳月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：開光、出行

忌：安葬、動土、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、12、22、45

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：易跟身邊人爆發冷戰，建議收起任性的言行。

金牛座：盡情吃頓大餐，善待自己可令生活不再乏味。

雙子座：做甚麼都要三思，避免因估計錯誤而失預算。

巨蟹座：投資眼光獨到，洞悉市場走向，獲利冇難度。

獅子座：耐心聆聽身邊人的感受，有助拉近彼此關係。

處女座：謀事不可太心急，適宜給自己一些喘息空間。

天秤座：受放假心態影響，易因工作分心而遭受投訴。

天蠍座：職場出現變動，要開始適應，淺黃色助開運。

人馬座：心事重重，悶悶不樂，勿太在意別人的眼光。

山羊座：宜戒掉吃消夜習慣，注重健康等於錫住銀包。

水瓶座：善用靈活的頭腦，可望從工作中獲得成就感。

雙魚座：別寄望有人為你擋箭，要學懂自己克服困難。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）虎 多錯漏

鼠：有令人羨慕的好運氣，事業發展有突破。

牛：獲貴人支持，是解決人事矛盾的好時機。

虎：是日沖煞，謀事心不在焉，易錯漏百出。

兔：事業獲貴人關照，但仍需努力表現自己。

龍：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

蛇：人際關係獲改善，事業上可望出人頭地。

馬：運勢不穩，要做好時刻面對困難的準備。

羊：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

猴：生活愜意，多陪伴家人，可帶來幸福感。

雞：投資不順，宜停下腳步，不要輕舉妄動。

狗：富有創造力，可於職場上嘗到不少甜頭。

豬：身心俱疲，耐性不太好，情緒容易失控。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟巨蟹座談戀愛？

巨蟹座在乎感覺的聯繫及情緒上的依賴，喜歡用直覺去跟別人接觸、和自己接觸，屬於水元素星座，性格內斂，不容易具體表達自己感覺。巨蟹座的關鍵字是情緒、安全感、照顧、滋養等等，眾所周知，這是個很會照顧別人的星座，很容易將自己設入去照顧別人、或被別人照顧的角色當中。

在感情關係上，巨蟹座很需要安全感，但她不是你一兩句說話就可以安撫心情。跟巨蟹座談戀愛，你要先懂得閱讀她的心，這些都是感性的，不是頭腦上的分析或看書就會懂的事；而你要有一顆細膩的心，知道對方在甚麼時候需要甚麼，說話亦不能夠太直接，因為有可能傷及對方的心而同時你又不知發生甚麼事。

如果很需要私人空間的你，又或者是怕麻煩沒有太多耐性，就不要跟巨蟹座談戀愛了。因為巨蟹座有一顆很容易受傷的心，堅硬的外殼包着的就是最嫩的肉，萬一在情感上受到傷害，傷口就需要很長時間去修復。她是活在過去的星座，很喜歡留戀過去的回憶及感覺，所以會跟現在有所比較。

巨蟹座朋友通常都想擁有一個屬於自己的家，加上她很能夠照顧家中的大小事項，是一個很好的結婚對象，至少很明白男主外女主內這個道理。