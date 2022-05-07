唐詩詠地位超然　一姐地位獲無綫官方認證

TVB日前公布了「電視廣播有限公司二零二一年周年報告」。報告中，有多頁共約近百位藝人的頭像出現，以往每次台慶大合影之排位，都會成為藝人得寵指標。而在年報中，最受力捧的小生、花旦當然亦會排在第一行在最當眼位置。出爐視帝譚俊彥以及視后林夏薇當然於第一行的正中位置，旁邊則是唐詩詠以及極具人緣的陳豪，近期才開始多番劇集推出的唐詩詠排在第一位，令不少人感到意外，因去年曾有傳詩詠被TVB忽略，並且有意約滿離開TVB，不過她當時已否認傳聞，如今獲排在「黃金第一行」，力證一姐地位。

而第二行則是李佳芯（Ali）、陳展鵬、胡定欣、王浩信和黃智雯，當中Ali地位備受爭議，經常說話被指有弦外之音的她，因簽包薪合約，所以「乜都要撈」用到盡，劇集、綜藝、公司廣告全部都要做，好使好用。而加盟邵氏的胡定欣，身位兩屆視后實力當然不同凡響，曾獲「星馬雙料視后」的黃智雯，以及近年向內地發展的王浩信，以及一口氣連接三劇《隱門》、《母親的乒乓球》和《逆天奇案II》的陳展鵬，都是TVB極受重用的小生花旦！

而陳瀅、袁偉豪、蔡思貝和馬國明則排第三行，至於張曦雯、黃翠如、龔嘉欣、朱晨麗等人的排名則大不如前，至於後起之秀，近期人氣爆燈的炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）4位「聲夢學員」組成的女團「After Class」排名則吳若希和譚嘉儀之上，可見她們都相當得寵。