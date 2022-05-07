周秀娜拍打戲周身傷　攞正牌同黃宗澤捉手仔

藝人黃宗澤、周秀娜與朱鑑然，日前在天水圍一個貨倉內拍攝新劇《叠影狙擊》，當中不乏開槍及追逐場面。Chrissie更打女上身，以腿箍實劇中的反派，不過有苦自己知，Chrissie因連場動作戲而觸發左膝舊患，要在膝蓋以下位置戴上保護箍，休息時要按摩雙腳及換上波鞋以減輕痛楚，她表示：「我個角色係特警，所以身手要好敏捷，唔止有好多動作場口，就算冇動作戲都要跑來跑去，每次有動作戲對腳就會痛，我著平底鞋行樓梯都要扶住行。其實劇組安排咗替身畀我，但我會自己試咗先，如果做到都會親身上陣。」除了腳傷，Chrissie飽受皮膚敏感煎熬，全身痕癢難耐，她說：「我之前痕到又頭暈又唞唔到氣，起咗幾次身都起唔到，所以要停工去睇醫生，痕到瞓唔到，企又唔係坐又唔係，好想快啲搵人殺咗我。不過我只係全身敏感生粒粒，但塊臉就冇事，導演話我真係天生食呢行飯，我話如果我連塊臉都生埋粒粒就好，可以休息。之前幾日已經好番好多，但近日又再復發。」

至於好拍檔Bosco與Chrissie同病相憐，他透露：「我同佢一樣都係左膝有事，佢皮膚敏感，我呢幾日都皮膚敏感，佢就生喺個身，我就喺塊臉，因為大家日前去咗一個廢置嘅建築物拍攝，嗰度好大灰塵。」又指自己今次攞正牌去捉實Chrissie手仔：「佢不停咁𢱑痕，我就成日捉住佢對手唔畀佢𢱑。」另外，提到他獲得紐約電影電視節「最佳男主角」優異獎，他稱想不到會在國際影視界奪得這個殊榮，非常開心，笑指要叫朋友請他食飯慶祝一番。