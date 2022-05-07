《芸汐傳》翻拍　劉亦菲迪麗熱巴爭做「女一」

內地女星鞠婧禕與張哲瀚主演的劇集《芸汐傳》即將翻拍，劇名叫《惹不起的韓芸汐》，劇講述太醫之女韓芸汐經歷了種種磨難後，依舊保持樂觀心態，更與秦王龍有錯綜複雜的情感故事。據知，《惹》劇是大製作之劇，演員陣容比第一輯更強，據知現時女主角人選接洽過的有迪麗熱巴、彭小苒及劉亦菲。

2018年《芸》劇於網上播映時引起極大關注，總播放量更突破60億。不過，男主角張哲瀚之前因辱華事件而被封殺，更令這部劇集及另一部他與鞠婧禕主演的《如意芳霏》均被下架。估不到隨着此劇翻拍，二人的粉絲竟再度於網上掀起罵戰，「鞠粉」繼續向張哲瀚抱怨，而「張粉」則表示遭到鞠粉「網暴」，更指張哲瀚都是被造謠者陷害。

此外，張哲瀚近日於社交網「蒲頭」，拍片鬧爆被人跣，誓搣劣質藝人之名，之前他入圍美國電影網站的百大美男，令不少「張粉」都期望他盡快解封。與此同時，他與鞠婧禕合演的劇集《如意芳霏》之前在內地下架，但現正於台灣熱播，此劇曾於內地創下逾21億播放量，更創下全日有線電視陸劇收視冠軍，網民感嘆「暫時只能在海外活躍了。」、「真羨慕台灣觀眾，還可以看到張哲瀚的電視劇。」