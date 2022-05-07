東方日報C1：李政宰《魷魚》威盡　奪最高榮譽大獎

韓國演藝界年度盛事《第58屆百想藝術大賞》過去兩年因疫情關係，均未有招待現場觀眾。今年當地放寬防疫措施，終於相隔2年再有觀眾進場，大批粉絲一早到場捧偶像。大批演藝界紅星盛裝赴會，眾星行完紅地氈後，在室內均需戴上口罩，席間則不用保持距離。

《百想》每年均會頒發電影、電視劇各部門獎項。電視方面，事前獲得最多8項提名的人氣劇《魷魚遊戲》狂掃最佳導演、最佳音響效果等獎，該劇由李政宰主演，最終更勇奪電視部門最高榮譽大獎。至於憑人氣古裝劇《衣袖紅鑲邊》人氣爆燈的男團2PM成員俊昊，除了與《二十五，二十一》金泰璃贏得網民票選的人氣男女演員獎外，俊昊更力壓李政宰、《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅、《Tracer》的任時完及《讀取惡心的人們》的男星金南佶，贏得百想視帝。

《D.P：逃兵追緝令》奪最佳作品獎

而金泰璃則力壓韓劇《少年法庭》的金慧秀、《衣袖》的李世榮、《戀慕》的朴恩斌及《以吾之名》的韓韶禧，捧走視后殊榮。男星丁海寅主演的韓劇《D.P》擊敗《魷魚》榮獲電視部門最佳作品獎。《衣袖》俊昊與《二十五》金泰璃事前獲得由全球網民票選的人氣男女演員獎，2人上台領獎，俊昊不忘感謝粉絲及所屬韓團2PM的隊友，金泰璃除了趁機宣傳新片《外星人》，亦承諾帶給大家更好的作品，又笑稱自己不會說謊，一定會守諾。

至於《魷魚》的許城泰與金姝怜雖有份角逐最佳男女配角，最終各自敗給韓劇《D.P》的男星趙賢哲與《地獄公使》的金信祿。男星具教煥分別憑韓劇《D.P》與韓片《絕路狂逃》同時競逐電視與電影部門最佳男新人，他雖然失落電影新人獎，卻捧走電視男新人。

此外，今年頒獎嘉賓陣容相當強勁，包括去年電視部門大獎得主的「國民MC」劉在石，去年視帝視后申河均與金素妍，去年影帝影后劉亞仁與全鍾瑞，還有車銀優、李昇基、李多熙、廉晶雅、李到晛、朴柱炫、姜河那、蔡秀彬、吳正世、廉惠蘭、朴正民與金善映等；金宇彬則與好友李光洙合體頒發最佳導演獎，令會場星光熠熠。

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