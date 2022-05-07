布志綸渴望一嘗演員當上主角的滋味

歌手布志綸（Alan）的新歌《飛鳥俠》，就如電影《飛鳥俠》裏的主角對其話劇創作和藝術抱有一份執着，雖然沒有人懂欣賞，但他一直堅持做好自己。MV故事帶來一個過氣英雄再次出山警惡懲奸拯救小朋友的故事，由演員朱謙飾演今次主角飛鳥俠，Alan跟飾演其兒子的小演員當一對父子，Alan說：「朱謙出名好演技，我覺得由佢去演飛鳥俠呢個角色好啱，佢同電影《飛鳥俠》嘅主角米高基頓都有共通之處，佬味很濃，我自知唔夠佢咁貼近角色，佢嘅演出太出色！我更要多謝動作演員嘅演出令MV有咗動作場面後加添一份電影感。」

雖然知自己當不成主角，但原來連續幾個MV都不是當主角的Alan都有戲癮，希望可以在MV中有多點戲份，他說：「本來導演唔使我去演太多，只係喺我極力爭取下先安排一個小角色畀我，不過當我打算去演得用力點時，導演叫我唔使太突出，結果都係乜冇發揮，搶戲唔成功，哈哈。」Alan說唱歌的演繹也屬於演戲的一種，希望之後有多些機會去演戲，他也想當演員呢！

Alan慼歌詞吐心聲，他自言不是太有能力，但中學時期也曾出手助同學，他說：「當有人被人蝦，我都唔會袖手旁觀，唔想對方覺得自己好孤單，但為對方出頭後嘅結果係自己都要捱打。我唔覺得呢個做法好英雄，只係做正常人應做嘅事。」歌曲同時想寄語大家多留意不同年代的事物，他說：「依家資訊發達，大家都係追求新事物，但唔同年代都有唔少人努力付出，就好似飛鳥俠咁，佢曾經係英雄，就退隱咗依然對下一代有着影響力，係過去嘅人成就着今天嘅我們。」