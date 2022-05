獨立歌手Tyson Yoshi英國巡迴騷,繼倫敦和伯明翰之後,最後一站曼徹斯特日前已完滿結束。曼徹斯特之夜,粉絲全場high 爆,Tyson Yoshi每場都會跟觀眾合照,當全場觀眾開着手機燈製造燈海時,相當莊觀。早前他透露將會在港開個人演唱會,騷後他在社交網公布香港開騷的消息,他說:「HK I'll see you in August.」正式宣布8月在港開騷,下半年香港誓掀起演唱會浪潮。