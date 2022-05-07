氹母上大人歡心　又買又玩節目多

對孝順仔女而言，母親節大過情人節，幫母上大人諗好節目未？如自覺計劃未夠完美，不如參詳一下小記的建議。走入期間限定店，拿出你張卡任佢碌，再加上影靚相或一齊做手工，都是建立美好回憶的好方法，再加上可愛萌物喚醒媽媽的童心，畀佢做返日細路女，簡直100分！

【夢幻甜蜜約會】

對不少母上大人來說，Sanrio是她們的童年回憶，其中2大人氣角色AHIRUNOPEKKLE及POCHACCO由即日至6月5日，首次以萌爆甜品大師的造型，於YOHO MALL與大家甜蜜約會，2位可愛甜品教主將會穿梭場內多個夢幻打卡裝置，與大家暢遊4大至Sweet甜品區。

場內更設有發售逾200款 AHIRUNOPEKKLE、POCHACCO及Sanrio產品的「AHIRUNOPEKKLE · POCHACCO期間限定店」，當中有超過20款全新推出之主題精品及食品，以及限量200部的迷你夾公仔機，超有趣。購物之餘還可以到「甜蜜美食市集」醫肚，內裏雲集超過7間人氣美食攤檔，有多款為是次市集特製的主題限量版甜點，包括特別口味芝士蛋糕及限量版香港糯米糍等，玩食兼備，母上大人一定滿意。

【手作工作坊】

今個母親節，不妨帶母上大人做手工，荃灣廣場準備多個節日限定活動，包括母親節限定浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊，仲會派送心意鮮花。此外，由即日至5月22日登錄場內的「Pinkoi X Hello Kitty限定快閃店」，以「戶外野餐、露營熱點」為主題，不但設有多個戶外露營主題打卡點，還有一系列 Hello Kitty 周邊產品，實行買住玩。

場內多間品牌及餐廳食肆，亦推出多款母親節限定產品及環球美食，配合食玩買多重賞，由即日至5月24日於指定類別商戶以電子貨幣消費滿指定金額可獲贈電影戲票買一送一贈券、餐飲贈券、商場贈券或免費泊車優惠。